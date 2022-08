Dietikon Knallig grün gefärbte Limmat: Testresultate sagen, dass die Strömungsverhältnisse gut sind Die Fischaufstiegshilfen beim Kraftwerk in Dietikon wurden im März mit grünem Farbstoff auf ihre technische Funktion geprüft. Die EKZ sind mit dem Resultat zufrieden.

Für eine Kontrolle der Fischaufstiegshilfen beim Kraftwerk Dietikon wurde bei einem Färbversuch am 10. März die Limmat teilweise grün eingefärbt. Mara Aliotta

Beim Kraftwerk Dietikon sind seit über zwei Jahren zwei neue Fischwanderhilfen in Betrieb. Diese wurden im Rahmen der Konzessionserneuerung gebaut, um den Fischen den Auf- und Abstieg zu erleichtern. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) sanierten zudem das bestehende Hauptkraftwerk und erstellten ein neues Dotierkraftwerk.

Nach zwei Jahren war es an der Zeit, herauszufinden, ob die Aufstiegshilfen auch gut funktionieren. Dafür führten die EKZ verschiedene Untersuchungen durch. Eine davon war der Färbversuch vom 10. März dieses Jahres.

Alfredo Scherngell, Leiter Wasserkraft bei EKZ. zvg

Die EKZ sind mit den Resultaten der Untersuchung zufrieden, wie Leiter Wasserkraft Alfredo Scherngell auf Anfrage ausführt: «Kurz gesagt, ging es darum, herauszufinden, ob die Strömungsverhältnisse unseren Ansprüchen entsprechen oder nicht.»

Will heissen: ob die sogenannte Lockströmung bei den Fischaufstiegshilfen genügend stark ist. Sie hilft den Fischen, den Eingang zur Aufstiegshilfe zu finden. Scherngell sagt:

«Wir konnten feststellen, dass die Lockströmung genügend stark ist und wie geplant am linken Ufer der Strömungsrichtung der Limmat nachgeht.»

Zur Erinnerung: Die Limmat leuchtete im März während der Untersuchung giftgrün. Das liegt daran, dass der Farbstoff Uranin verwendet wurde. In fester Form ist Uranin ein rotes Pulver, nach Anmischen mit Wasser nimmt es die leuchtend grüne Farbe an.

Manche Fische schwimmen lieber in Bodennähe

Der Farbstoff Uranin kommt in fester Form als rotes Pulver daher. Mara Aliotta

Das Fluoreszenzmittel wurde an zwei verschiedenen Stellen in den Fluss gekippt und formte so zwei grüne Kegel. Bei der Aufstiegshilfe sollen die Fische zum einen unten zum Haupteinstieg gelockt werden, zum anderen können sie auch weiter oben den oberflächennahen Einstieg nutzen – denn manche Fische schwimmen lieber in Bodennähe und andere weiter oben.

Beim Färbversuch im März war wegen des niedrigen Limmatabflusses nur eine der beiden Turbinen des Hauptkraftwerks in Betrieb. Scherngell sagt: «Dank der Tests konnten wir feststellen, dass wir für ideale Strömungsverhältnisse am besten die linke Turbine betreiben.» Bisher habe man in Situationen, in der nur eine Turbine betrieben werden kann, alle paar Wochen die Turbine gewechselt. Beim Test vor Ort waren die Experten der Wasser Fisch Natur AG. Die Aktion wurde zudem mit einer Drohne dokumentiert.

Dokumentiert wurde das Ganze mit einer Drohne. Mara Aliotta

Weiter Ergebnisse sind erfreulich

Seither hätten zudem verschiedenste Messungen zu Fliessgeschwindigkeiten und Strömungssituationen stattgefunden – mit erfreulichen Erkenntnissen: «Auch diese Ergebnisse erfüllen die geplanten Werte.»

Im Jahr 2023 wird zusätzlich noch eine Überprüfung der biologischen Wirkung der Fischaufstiege erfolgen. Dabei werden die Fische in sogenannten Fischzählbecken temporär gefangen, erklärt Scherngell. Dies, damit die Anzahl der aufsteigenden Fische gezählt sowie ihre Art und ihre Grösse bestimmt werden können. Anschliessend werden sie im Oberwasser wieder ausgesetzt, damit sie ihren Weg flussaufwärts fortführen können.