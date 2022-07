Dietikon Werden die Veloständer am Bahnhof zum Velo-Friedhof? FDP-Gemeinderätin will es vom Stadtrat genauer wissen Die Veloständer am Dietiker Bahnhof sorgen für Emotionen. Nun will Gemeinderätin Lea Sonderegger vom Stadtrat wissen, wie oft überhaupt die Stadt Schrott-Velos wegräumt.

Die Veloständer am Bahnhof Dietikon sind gefragt. deg

Wer sein Velo oft am Dietiker Bahnhof abstellt, kennt es: Die Veloständer sind meistens sehr gut gefüllt. Häufig ist es eine Herausforderung, ein freies Plätzchen für den eigenen Drahtesel zu finden. Die Sache wird nun dank FDP-Gemeinderätin Lea Sonderegger einmal mehr Thema in der Politik.

Auch ausserhalb der Stosszeiten sei es schwierig, einen Abstellplatz zu finden, schreibt Sonderegger in einer am 7. Juli eingereichten Kleinen Anfrage, die die Stadt am Montag publiziert hat. Der Kleinen Anfrage ist auch zu entnehmen, wo Sonderegger das Problem vermutet. So schreibt sie: «Auffällig ist, dass viele Velos stark abgenutzt sind und oft seit Monaten am gleichen Ort stehen.»

Sonderegger will nun vom Stadtrat wissen, wie sichergestellt wird, dass die Veloabstellplätze am Bahnhof nicht zur Entsorgung nicht mehr brauchbarer Velos genutzt wird. Zudem fragt sie: «Wie oft werden diese Parkplätze inklusive Entfernung aller Velos grundgereinigt?»

Die Dietiker Gemeinderätin Lea Sonderegger (FDP). zvg

Alte Velos, die sehr lange beim Bahnhof herumstehen, waren letzten Mittwoch auch im «Stadtmelder» der Stadt-Dietikon-App ein Thema. «Es hat sehr viele verkehrsuntüchtige Velos, die seit langer Zeit die besten Veloabstellplätze belegen. Es wäre schön, wenn der Schrott beseitigt werden könnte», schrieb da jemand. Die Stadt antwortete noch gleichentags, dass die Stadtpolizei «regelmässig» einen Veloeinzug durchführe. «Dabei werden solche Fahrräder eingezogen und entsorgt», schrieb die Stadt weiter. Was «regelmässig» heisst, dürfte der Stadtrat in seiner Antwort auf Sondereggers Kleine Anfrage schreiben. Er hat zwei Monate Zeit für seine Antwort.

Stadt und SBB planen derzeit die Neugestaltung des Bahnhofs, die frühestens 2028 startet. Die 2020 präsentierte Vertiefungsstudie sieht 440 neue Veloparkplätze im Untergrund und den Abbruch des ­heutigen Velohauses vor.