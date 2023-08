Dietikon Wegen Neubau beim Kirchplatz: Bis Ende 2023 kocht das Restaurant Tomate an neuer Adresse Der Abriss der «Tomate» im Dietiker Zentrum läuft. Ende 2023 eröffnet das Restaurant in einem Neubau an gleicher Stelle. Bis dahin betreiben die «Tomate»-Besitzer ein kleines, temporäres Lokal.

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebäude in dem sich die «Tomate» befand, wird derzeit abgerissen. Florian Schmitz

Das Restaurant Tomate im Dietiker Zentrum ist eine Institution. Fast drei Jahrzehnte tischte der Familienbetrieb beim Kirchplatz italienische Küche in grosszügigen Portionen auf. Aufs neue Jahr hin ist die «Tomate» gut 150 Meter weitergezogen, sie versorgt die Dietikerinnen und Dietiker jetzt von der Florastrasse 13 aus mit Pizza und Pasta. Das kleine Imbisslokal verfügt nur über wenig Tische und fokussiert stärker auf Take-away-Angebote und einen Hauslieferdienst. Die gute Nachricht: Der Umzug ist nur temporär, Ende 2023 wird die «Tomate» wieder an ihre angestammte Adresse zurückkehren. Und zwar in einem völlig neuen Gewand.

Dem Neuen weicht das Alte. Seit dieser Woche wird das Haus, in dem sich das Restaurant befand, abgerissen. Bis Ende 2023 entsteht an der Kirchstrasse 16 ein markanter Neubau mit Wohnungen. Das Restaurant wird das Erdgeschoss einnehmen und soll nach der Neueröffnung auch wieder über einen grossen Aussenbereich verfügen.

Rechtsstreit ums Restaurant

Der Neubau ist schon länger in Planung. Bereits im Februar 2018 erteilte die Stadt die Baubewilligung, doch wegen einem Rekurs, der im Mai 2019 abgelehnt wurde, verzögerte sich die Umsetzung. Bauherrin des Projekts im Stadtzentrum ist die Familie Corca, die die «Tomate» seit dem Start Mitte der 1990er-Jahre führt. Nach rund 20 Jahren Restaurantbetrieb kaufte die Familie das Gebäude. Seit dem 6. Juni 2014 gehört die Liegenschaft der Tomate Immobilien AG, die am 9. April 2014 gegründet wurde. Aktienkapital: 800'000 Franken.

So soll der bis Ende 2023 entstehende Neubau dereinst aussehen. zvg/COI Immobilien AG

An der Spitze der Tomate Immobilien AG steht das heute in Bergdietikon wohnhafte Dietiker Ehepaar Monika Corca, 60, und Halil Corca, 51. Die Familie Corca wollte sich auf Anfrage nicht zum Bauprojekt äussern. Das Bewilligungsverfahren mit dem Rechtsstreit muss Energie gekostet haben.

Aber die Corcas haben Energie und Erfolg. Diese Zeitung schrieb schon 2001: «Die ‹Tomate› ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt von durchaus regionaler Ausstrahlung geworden. Was sie im Speziellen erreicht hat, das stellt sich die Zentrumsvereinigung Dietikon für das ganze Gebiet um den Kirch- und Zentrumsplatz vor.» Die Zentrumsvereinigung gibt es heute nicht mehr, nun wird auch die «Tomate» abgerissen.

Am Freitagnachmittag war der mittlere Gebäudeteil zwischen Eckhaus und der Bar Tomatino bereits ganz abgerissen Florian Schmitz

Entwicklung im Zentrum ist auch wertvoll für die Stadt

Sie hat das Stadtzentrum belebt. Man ging nicht nur für die Pizza dorthin, sondern auch fürs Feierabendbier und vieles mehr. Umso wichtiger finden es viele, dass die «Tomate» zurückkehrt und wieder für Leben sorgt. Der Stadt Dietikon ist es schon länger ein wichtiges Anliegen, das Zentrum zu entwickeln. Aber klar ist auch: Weil die Grundstücke im Zentrum vielen verschiedenen Privaten mit unterschiedlichen Interessen gehören, ist die Zentrumsentwicklung aus stadtplanerischer Sicht eine grosse Herausforderung. Manche gehen voran, werden zum Taktgeber, so wie die «Tomate». Andere halten am Status quo fest, solange er noch genug Rendite bringt.

Im Gegensatz zum 1910 erbauten Haus, in dem sich die «Tomate» befand, stammen viele Gebäude im Zentrum aus den 1980er-Jahren und wirken etwas aus der Zeit gefallen. Der Neubau am Ende der Kirchstrasse wird mittelfristig nicht die einzige Veränderung im Zentrum bleiben. Im Hintergrund laufe bei der Zentrumsplanung einiges, heisst es.

Das Dietiker Zentrum ist auf dem Weg der Erneuerung – sieben Beispiele:

– 2021 wurde das Planzer-Projekt Florahof an der Zentralstrasse abgewürgt. Der Heimatschutz hielt dort seine schützende Hand über den Beton, in dem sich der Dosenbach-Laden befindet.

– Aus dem Zentrum nicht mehr wegzudenken ist das Caffè Spettacolo, das nach einem Umbau im Dezember 2021 neu eröffnet wurde.

– Schon länger her ist das Ende des 1930 eröffneten Cinéma Capitol. Es schloss per Ende 2018 seine Türen. Ins Kino-Gebäude wurden Wohnungen eingebaut. Im Herbst 2021 zogen die Erstmieter ein. Im Erdgeschoss befindet sich eine Limmatbeck-Filiale.

– Die Stadt plant derweil mit den SBB zusammen, den Bahnhofplatz völlig neu zu gestalten. Umgesetzt wird das Projekt frühestens 2028.

– Bei der Limmattalbahn-Haltestelle am Bahnhof wird zudem in ein paar Monaten ein neuer Park gebaut.

– Der Park bei der Limmattalbahn-Haltestelle entsteht dort, wo 2020 das alte Boeniger-Haus abgerissen wurde.

– Gleich neben dem ehemaligen Boeniger-Haus wurde kürzlich das Restaurant «La Bella Vita» eröffnet. Für Konkurrenz zur neuen «Tomate» ist also gesorgt. Und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.