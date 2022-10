Dietikon Wegen steigender Preise: Kerstin Camenisch fordert Energiezulage für Haushalte mit kleinem Budget Die Dietiker SP-Gemeinderätin will, dass die Stadt «unverzüglich» handelt. Über ihr Postulat wird das Gemeindeparlament entscheiden können.

Mietende von Wohnungen, die mit fossilen Brennstoffen geheizt werden, müssen laut Mieterinnen- und Mieterverband mit Mehrkosten von bis zu 1200 Franken rechnen. Christian Beutler

«Angesichts der steigenden Preise für Heizung und Strom sind unverzüglich Massnahmen gefragt», schreibt die Dietiker Gemeinderätin Kerstin Camenisch (SP) in einem kürzlich ­veröffentlichten Postulat. Nur so könne verhindert werden, dass sich Mietende in den ­nächsten Wochen und Monaten wegen explodierender Nebenkosten mit grossen finanziellen Herausforderungen herumschlagen müssen. Den Vorstoss von Camenisch haben sechs weitere Gemeinderatsmitglieder mitunterzeichnet – neben der SP sind auch die AL und die Grünen mit je einer Person vertreten.

Konkret fordert Camenisch in ihrem Vorstoss den Stadtrat dazu auf, Haushalten mit kleinem Budget eine Energiezulage zur Kompensierung der steigenden Heiz- und Nebenkostenabrechnung auszurichten. Denn nach Zahlen des Mieterinnen- und Mieterverbandes drohen Mietenden von Wohnungen, die mit fossilen Brennstoffen ­geheizt werden, jährlich ­Mehrkosten von bis zu 1200 Franken, wie Kerstin Camenisch betont.

Hotline soll Betroffenen möglichst unkompliziert helfen

Zudem regt sie in ihrem Postulat an, eine telefonische oder elektronische Hotline einzurichten, damit die Stadt Betroffene unkompliziert über mögliche Hilfestellungen informieren könne. Als potenzielle Vor- lage dafür verweist sie auf die Plattform «Dietike hilft», die zu Beginn der Corona­pandemie von der Stadt ins ­Leben gerufen wurde und in­zwischen inaktiv ist.

Camenisch argumentiert weiter für die Dringlichkeit ihres Anliegens: «Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, Working Poor und Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen sind von den steigenden Energiepreisen besonders stark betroffen.» Ihr kleines Budget werde zudem überproportional von Preissteigerungen infolge der Inflation belastet. «Viele drohen unverschuldet in die Schuldenfalle zu rutschen.» Auch die steigenden Krankenkassenprämien erwähnt Camenisch in ihrem Vorstoss.

Als der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung am 6. Oktober über die steigenden Energiepreise debattierte, hatte Camenisch ihr Postulat bereits angekündigt. An einer seiner nächsten Sitzungen wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob er den Vorstoss an den Stadtrat überweisen will.