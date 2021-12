Dietikon Autos kämpften sich durch geflutete Strassen: Das steckt hinter dem Wasserrohrbruch in der Badstrasse Ein Wasserrohrbruch in einer Hauptleitung sorgte in Dietikon für überschwemmte Strassen. Viele Dietiker Haushalte waren deswegen am Dienstagabend zeitweise ohne Wasser.

Unter diesem Loch in der Strasse war die Leitung geborsten. zvg

Kein Wasser floss aus dem Hahn, dafür auf die Strasse: In Dietikon kam es am Dienstagabend wegen eines Wasserrohrbruchs in der Badstrasse zu überschwemmten Strassen. Viele Dietiker Haushalte waren darum am Abend kurzzeitig ohne Wasser.

Die Feuerwehr wurde um 19.48 Uhr benachrichtigt, die Wasserversorgung etwa eine Minute danach. Der Bruch geschah laut Werner Von Holzen, Leiter Wasserversorgung, wohl etwa um 19.40 Uhr. Zwei Personen des Pikettdienstes der Wasserversorgung seien sofort ausgerückt, Von Holzen ist später ebenfalls dazugestossen. Er sagt:

«Nach etwa 40 Minuten hatten alle Haushalte wieder Wasser.»

Neben dem Team der Wasserversorgung und der Feuerwehr war auch die Stadtpolizei und die Strassenreinigung im Einsatz. «Sie haben die Strassen, die Leitungen und die Kanäle gereinigt», sagt Von Holzen. Die Zusammenarbeit sei untereinander immer sehr gut.

Die Hauptleitung sorgte für nasse Strassen

Wie Florian Hunsperger, stellvertretender Stützpunktkommandant der Feuerwehr Dietikon, erklärt, sei eine Transportleitung geborsten. «An ihr sind keine Leitungen angeschlossen, die direkt zu Häusern führen. Sie pumpt Wasser ins Reservoir», sagt er. Sie hätten dann die Leitungen vor und hinter der Bruchstelle mittels sogenannter Schieber verschlossen, damit kein Wasser mehr ausfliessen konnte.

Normalerweise könne sonst einfach der entsprechende Abschnitt der Leitung umgeleitet werden, sagt Von Holzen. «Da dies aber eine Hauptwasserleitung war, mussten wir zuerst das Pumpwerk ausschalten», erklärt er. Aktuell laufe das Pumpwerk Langacker nur reduziert, die betroffenen Haushalte erhalten das Wasser von den Pumpwerken Russacker und Schönenwerd 2.

Auf der Badenerstrasse und der Steinmürlistrasse war Vorsicht geboten

Die Badstrasse musste während des Einsatzes zeitweise gesperrt werden. Die Steinmürlistrasse und die Badenerstrasse seien hingegen immer befahrbar gewesen, sagt Florian Hunsperger. Allerdings war dabei Vorsicht geboten, denn die Wassermassen hatten beide Strassen überflutet.

«Auch für uns war das grösste Problem, dass wir ziemlich viel Wasser auf der Strasse hatten», sagt Hunsperger. Die Feuerwehr musste nach dem Einsatz wegen des Rohrbruchs zudem noch bei drei Häusern die Keller auspumpen. Hunsperger sagt:

«Es ist einer der grösseren Wasserrohrbrüche, die wir erlebt haben.»

Vor allem die Wassermengen seien ungewöhnlich gross gewesen, meint Werner Von Holzen. Er sagt:

«In einer Stunde sind etwa 600’000 Liter Wasser ausgetreten.»

Die Leitung sollte im nächsten Jahr ersetzt werden

Die Leitung, die am Dienstagabend geborsten war, ist gut 60-jährig. Laut Von Holzen hätte sie im April 2022 gesamthaft ersetzt werden sollen. Er vermutet, dass bereits vor dem Bruch ein Schaden an der Leitung vorhanden war. Mit den Reparaturarbeiten wurde gleich nach dem Vorfall begonnen. Noch vor Heiligabend wird voraussichtlich der neue Teil der Leitung eingesetzt. Die restlichen Abschnitte der Leitung werden dann wie geplant im April 2022 ersetzt.

Am Mittwoch war der betroffene Abschnitt der Badstrasse für den Bus noch nicht befahrbar, die Haltestelle Stadthalle Ost konnte nicht bedient werden. Die Buslinie 306 verkehrte nur bis Stelzenacker. Autos konnten die Strasse hingegen wieder befahren.