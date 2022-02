Gemeinderatswahl Grünliberale verdreifachen ihre Sitzzahl in Dietikon – «Free Gaza» neu im Stadtparlament Die SVP geht als Verliererin und die GLP als Siegerin aus den Dietiker Parlamentswahlen hervor.

Mehr Mitte und weniger SVP, SP und EVP: Im Dietiker Gemeindeparlament kommt es nach dem Wahlsonntag zu einigen Verschiebungen. Severin Bigler

Bei der Wahl ins 36-köpfige Dietiker Stadtparlament kam es zu einem Rutsch in die Mitte. Die SVP, SP und EVP büssten dafür Sitze ein.

Die Zusammensetzung des Parlaments sieht neu so aus:

SVP: 9 Sitze

SP: 7

Mitte: 6

FDP: 4

EVP: 2

Grüne: 3

AL: 1

GLP: 3

EDU: 0

Free Gaza: 1

Wie bereits vor vier Jahren gehörte die SVP auch dieses Jahr zu den Verlierern. Die Partei schrumpfte um zwei Plätze auf neun Personen im Parlament. «Wir spüren die Urbanisierung von Zürich her», sagt Rochus Burtscher, Präsident der SVP des Bezirks Dietikon. Der Einfluss der rot-grün dominierten Stadt sei auch in der Lokalpolitik Dietikons spürbar. Doch Burtscher zeigt sich kämpferisch: «Wir werden weiter unser Bestes geben, vielleicht kommt irgendwann der Gegenrutsch.»

Auch die SP (7) und EVP (2) gehören zu den Verlierern. Sie müssen je einen Sitz abtreten.

Dagegen hat die GLP mit zwei neuen Sitzen nun gleich drei Stimmen im Gemeinderat. «Eine Verdreifachung ist ein super Resultat», sagt Beat Rüfenacht, Präsident der Grünliberalen Dietikon und Co-Präsident der Bezirkspartei. Nachdem die Partei vor vier Jahren den zweiten Sitz nur knapp verpasst hatte, sei das aktuelle Resultat aber nicht überraschend.

Auch die Mitte hat Grund zum Jubeln, sie konnte einen Sitz dazugewinnen und hat nun sechs Stimmen. «Unser Wunschziel ist eingetroffen», sagt Ottilie Dal Canton, Präsidentin der Dietiker Mitte.

36 Bilder 36 Bilder Mirjam Peter, SVP, Betriebswirtschafterin HF/BSc FH, neu. zVg

Volk befördert 18-jährige FDP-Kandidatin in den Rat

Die Überraschung des Wahlsonntags dürfte für viele der Einzug von Free Gaza in den Gemeinderat sein. Der einzige Kandidat auf der Liste, Max Bodenmann, der erst seit einem Jahr in Dietikon wohnt, zeigt sich selbstbewusst. «Dieses ­Resultat ist das Minimum, das wir erreichen wollten», sagt er. Er habe nie daran gezweifelt, dass er es schaffen würde, denn Menschenwürde sei ein Thema der Zukunft.

Nebst den Gewinnern und Verlierern gab es auch einige stabile Parteien im Parlament. So hat die AL wie schon bisher einen Sitz. Die Grünen konnten ihre drei und die FDP ihre vier Sitze verteidigen. Letztere sorgte zudem für einen Altersrekord: So sitzt mit Lea Sonderegger (FDP) eine Gymnasiastin neu im Dietiker Parlament, die gerade erst am Wochenende volljährig wurde. Sie sagt:

«Ich kanns noch nicht fassen und bin mega glücklich.»

Die EDU, die mit drei Kandidierenden angetreten war, holte wiederum keinen Sitz.