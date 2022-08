Dietikon Voraussetzung ist die Freude am Singen: Die Singers of Joy suchen neue Mitglieder – vor allem Männerstimmen sind gefragt Der Dietiker Chor Singers of Joy probt jede zweite Woche im reformierten Kirchgemeindehaus und tritt auch regelmässig vor Publikum auf. Weil der Chor in den letzten Jahren viele Mitglieder verlorenen hat, führt er am 22. August und am 5. September jeweils eine Schnupperprobe durch.

Anita Lüthi, Präsidentin des Dietiker Chors Singers of Joy, in ihrem Garten in Dietikon. Valentin Hehli

Es ist die Freude am gemeinsamen Singen, die diesen Chor zusammenhält: Seit 25 Jahren probt der Chor Singers of Joy jeden zweiten Montagabend im reformierten Kirchgemeindehaus in Dietikon. Neben den regelmässigen Auftritten in der reformierten Kirche in Dietikon treten die Singers of Joy auch in Kirchen anderer Gemeinden und an verschiedenen Anlässen auf.

Alle zwei Jahre stellt der Chor zudem ein grosses Konzert auf die Beine, das jeweils mehrere Male aufgeführt wird. Seit der Anfangszeit mit dabei und noch heute begeisterte Sängerin ist Präsidentin Anita Lüthi aus Dietikon. «Etwas, was mir an unserem Chor sehr gefällt, ist die vielseitige Liederauswahl: Von Pop und Schlager über Kirchenlieder und Gospel bis hin zu Songs aus berühmten Musicals singen wir alles», sagt die 59-Jährige.

An den bevorstehenden Schnupperproben ist jeder willkommen

In den vergangenen Jahren hat der Chor immer mehr Mitglieder verloren. Oft seien private und zeitliche Gründe für den Ausstieg verantwortlich gewesen, sagt Lüthi. Um nun wieder mehr Leute für den Chor zu begeistern, führen die Singers of Joy am Montag, 22. August, und am Montag, 5. September, von 20 bis 22 Uhr jeweils eine Schnupperprobe durch.

«Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen möglichst guten Einblick geben zu können, binden wir die Schnupperprobe in unsere normale Probe ein und planen kein separates Programm», sagt Lüthi. Jeder sei willkommen, der Freude am Singen hat, ganz unabhängig von Niveau oder Erfahrung. Eine Anmeldung für die beiden Schnupperstunden ist nicht notwendig.

Die Singers of Joy am Erntedankgottesdienst bei der Bauernfamilie Bräm in Dietikon im September 2021. zvg

Sie freue sich zwar über jedes neue Chormitglied, eine besondere Bereicherung für die Singers of Joy wären jedoch Männer und junge Leute, sagt Lüthi. Denn sowohl die männlichen Mitglieder als auch die etwas Jüngeren haben sich Schritt für Schritt aus dem Chor zurückgezogen. So bestehen die Singers of Joy zurzeit aus 25 Sängerinnen im Alter zwischen 40 und 75 Jahren, einer Dirigentin und einem Dirigenten sowie einem Pianisten.

«Vor allem bei Konzerten von anderen Chören merke ich, wie viel ein paar Männerstimmen ausmachen», sagt Lüthi. Obwohl einige Frauen bei den Singers of Joy nun in tieferen Stimmlagen wie Tenor oder sogar Bass singen, klinge es anders so ganz ohne Männer.

Musicalkonzerte unter dem Motto «Broadway»

Woran es dem Chor dafür nicht fehle, sind engagierte Dirigenten. «Wir haben das Glück, zwei dynamische Dirigenten zu haben, die immer voller neuer Ideen sind und damit grossartige Programme auf die Beine stellen», sagt Lüthi. Dirigent Marcel Hischier ist schon seit der Gründung des Chors mit dabei und seit dem Jahr 2006 bildet er gemeinsam mit Bettina Bärtschi das Dirigententeam.

Zurzeit steckt der Chor in der Vorbereitung für die nächsten grossen Musicalkonzerte, die nächstes Jahr von Mitte März bis Mitte April stattfinden werden. Insgesamt wird es vier Konzerte geben, zwei in Dietikon und eines in Kloten. Der Auftrittsort für das vierte Konzert ist noch offen.

Unter dem Motto «Broadway» werden die Singers of Joy verschiedenste Musicals vereinen und unter anderem Songs von «Mamma Mia», «Lion King» oder «Queen» zum Besten geben. Um das ganze lebendiger zu gestalten, werden zwischen den Liedern kurze Theaterszenen eingebaut.

Die letzte grosse Show des Chors im Herbst 2018 lief unter dem Motto «On Air». zvg

Singen ohne Notenblätter für einen besseren Kontakt zum Publikum

Damit der Chor im nächsten Frühling gut vorbereitet in die Musicalkonzerte starten kann, werden die Proben ab Ende September jeden Montag statt nur jeden zweiten Montag stattfinden. Die Singers of Joy singen an Auftritten komplett auswendig ohne Notenblätter, was für die Vorbereitung auf Konzerte oft einen grösseren Aufwand bedeutet.

Dieser zusätzliche Aufwand zahle sich aber aus: «Durch das Auswendigsingen können wir einen besseren Kontakt zum Publikum herstellen und die Auftritte werden auch lebendiger», sagt Lüthi. Gleichzeitig sei das Auswendigsingen aber etwas, was viele potenzielle neue Chormitglieder abschrecken würde. Lüthi bezeichnet das Singen ohne Notenblätter als eine «positive Herausforderung». «Man muss sich auf seine Stimme und sein Gedächtnis verlassen», sagt sie.

Für die bevorstehenden Schnupperproben ist Lüthi positiv gestimmt: «Ich erhoffe mir, dass einige den Mut aufbringen, einfach mal vorbeizukommen. Besonders schön wäre es, wenn wir dadurch auch neue Mitglieder gewinnen könnten», sagt Lüthi. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dem Chor nur vorübergehend für das Musicalprojekt beizutreten.