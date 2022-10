Dietikon Von links bis rechts: Dietiker Gemeinderäte ärgern sich über den Kanton An der Dietiker Gemeinderatssitzung herrschte Einigkeit darüber, dass die Stadt bei grossen Verkehrsprojekten zu abhängig vom Kanton ist.

Bei der 2018 erneuerten Schönenwerdkreuzung warte die Stadt schon seit vier Jahren darauf, dass die Massnahmen zur Mängelbehebung umgesetzt werden. Celia Büchi

Für einmal waren sich im Dietiker Gemeinderat sogar die Grünen und die SVP absolut einig: «Leider sind wir wieder mal zu sehr vom Kanton abhängig», sagte Andreas Wolf (Grüne) bei der Beantwortung seiner Interpellation zur Verkehrsentlastung des Dietiker Zentrums am Donnerstagabend. Was das bedeute, zeige sich an der 2018 erneuerten Schönenwerdkreuzung. «Wir warten jetzt schon seit vier Jahren auf die Umsetzung der Massnahmen zur Mängelbehebung», so Wolf.

«Die Antwort des Stadtrats zeigt wieder mal auf, dass wir vor allem Bittsteller gegenüber dem Kanton und zum Warten verdammt sind», sagte Thomas Gartmann (SVP). Auch Martin Christen (Mitte) betonte das Problem: «Die Krux an der ganzen Sache ist, dass wir viel zu abhängig vom Kanton sind.» Zudem erwähnte er, dass im Rahmen aller Bauarbeiten im Zentrum auch der Fuss- und Veloverkehr nicht vernachlässigt werden dürfen. Alle drei Gemeinderäte lobten die ausführliche und aufschlussreiche Stadtratsantwort. «Wir wünschen dem Stadtrat viel Engagement und Hartnäckigkeit», sagte Gartmann.

Besonders Augenmerk auf drei Knotenpunkte

Der Stadtrat zeigt in seiner Interpellationsantwort auf, welche flankierende Massnahmen zur Limmattalbahn in den letzten Jahren umgesetzt worden sind und welche weiteren Bauprojekte noch anstehen, um mehr Durchgangsverkehr aus dem Dietiker Zentrum zu verlagern. So erwähnte der Stadtrat etwa die ausgebaute Schönenwerdkreuzung und die erneuerte Bunkerkreuzung. Der Knoten Bern-/Bremgartnerstrasse soll zusammen mit dem für 2023 und 2024 geplanten Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn realisiert werden.

Diese drei Knoten sind besonders wichtig, um den Verkehr aus dem Zentrum zu verlagern. Deshalb solle der Stadtrat beim Kanton darauf pochen, dass die Lichtsignalanlagen an den drei Kreuzungen so programmiert werden, dass der Durchgangsverkehr auf der Überland- und der Bernstrasse bleibt, sagte Wolf.