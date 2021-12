Dietikon Von 36 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten treten 30 erneut zur Wahl an Jetzt ist die Ausgangslage für die Dietiker Gemeinderatswahl im Februar klar. Ein Grossteil des bestehenden Parlaments tritt erneut an. Weil gleich vier von zehn Gemeinderätinnen aufhören, werden Frauen wohl auch in der nächsten Legislatur klar in der Unterzahl sein.

Am 13. Februar entscheiden die Stimmberechtigten, wer sich künftig einmal im Monat an den Gemeinderatssitzungen im Dietiker Stadthaus an der städtischen Politik beteiligen darf. Severin Bigler

Insgesamt zehn Parteien bewerben sich am 13. Februar um Sitze im Parlament. Neben den acht bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien treten auch die EDU und die nur aus einer Person bestehende Liste «Free Gaza Dietikon» an. Am Donnerstag hat die Stadt Dietikon die Wahlvorschläge publiziert. Für Neukandidierende wird die Wahl zur Herausforderung: 30 von 36 Bisherigen stellen sich wieder zur Wahl. Gleich vier Frauen verzichten dagegen im Februar. Darunter auch die aktuelle Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP) und Jennifer Fischer, die Vizepräsidentin der SVP-Bezirkspartei. Deshalb darf bezweifelt werden, ob die aktuell zehn Frauen im Gemeinderat in der nächsten Legislaturperiode Verstärkung erhalten.

Die SVP-Liste wird angeführt von Stadtratskandidatin Mirjam Peter, gefolgt von neun der elf bisherigen Gemeinderäte. Hinter den Etablierten folgen Damian Biffiger (Jahrgang 1995) und Antonia Casanova. Auch die SP mit Kerstin Camenisch, Die Mitte mit Catherine Stocker-Mittaz und die EVP mit Manuela Ehmann-Nydegger haben ihre Stadtratskandidatinnen zuoberst auf die Liste gesetzt. Bei der SP, die aktuell über acht Sitze verfügt, folgen auf den Listenplätzen drei bis acht gleich sechs Kandidierende, die in den 1990er-Jahren geboren wurden. Weil neben Peer auch Roland Schürch verzichtet, haben Katharina Kiwic und Aurora Melo Moura, das junge Co-Präsidium der SP-Ortspartei, reelle Wahlchancen.

Die FDP setzt eine 17-Jährige auf den zweiten Listenplatz

Auf der Liste der Mitte fehlt von den fünf Bisherigen nur Maya Ritschard. Die anderen folgen gleich auf Stocker-Mittaz. Einen anderen Ansatz verfolgt die FDP. Zwar treten alle vier Gemeinderäte wieder an, aber auf Listenplatz zwei und vier hat die Partei zwei junge Frauen aufgestellt: Die 17-jährige Lea Sonderegger, die einzige zum jetzigen Zeitpunkt noch Minderjährige im Kandidierendenfeld, und Valentina Büschi (Jahrgang 2002).

Die Sitzordnung des aktuellen Gemeinderats. Alle markierten Parlamentarierinnen und Parlamentarier treten nicht mehr zur Wiederwahl an. zvg/Stadt Dietikon

Die EVP, die in der laufenden Legislatur mit drei Gemeinderätinnen vertreten ist, will den Sitz der abtretenden Nadine Burtscher mit Sarah Aemisegger verteidigen. Die Grünen gehen mit ihren drei Bisherigen auf den vorderen Listenplätzen in den Wahlkampf. Die GLP und die AL haben jeweils ihren einzigen Gemeinderat zuoberst auf die Liste gesetzt. Während es der AL, die nur mit sechs Kandidierenden antritt, wohl vor allem um die Wiederwahl von Ernst Joss geht, stehen die Zeichen bei den Grünliberalen auf Expansion. Das zeigt sich nur schon daran, dass die Partei diesmal 18 Kandidierende ins Rennen schickt. 2018 figurierten nur acht Namen auf der GLP-Liste.

Die Dietiker Stimmbevölkerung hat bei der Gemeinderatswahl insgesamt die Auswahl zwischen 177 Kandidierenden – davon sind 108 Männer und 71 Frauen.