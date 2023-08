Dietikon Vom Lärm bis zur Strassentemperatur: Dietikon-App zeigt neu viele Daten Mit den neu eingeführten lokalen Echtzeit-Messwerten könnte der Bezirkshauptort zum Vorbild für andere werden.

Von hier kommt ein Teil der vielen Daten: Sensoren im Dietiker Zentrum. zvg/Stadt Dietikon

Die Stadt Dietikon hat ihre App «Dietikon» aufgemotzt. Neu stehen der Dietiker Bevölkerung viele lokale Echtzeitdaten in den Bereichen Verkehr, Temperatur, Luftqualität und Lärm zur Verfügung. Wer sich für manche Werte besonders interessiert, kann sich personalisierte Benachrichtigungen einrichten.

Die Sensoren, die die Daten sammeln, sind über verschiedene Standorte im Stadtgebiet verteilt. Konkret lassen sich folgende Werte in der App nachschauen: Temperatur, Feinstaub, Ozon, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Lärmbelastung, Strassentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Strassen und die Verkehrsbelastung auf den Strassen.

Allerdings werden nicht alle Werte an gleich vielen Standorten gesammelt, wie ein Blick in die App zeigt. So wird zum Beispiel die Lärmbelastung nur an der Steinmürlistrasse und der Heimstrasse gemessen, derweil die Strassentemperatur an vier Standorten und die relative Luftfeuchtigkeit an zehn Standorten gemessen wird. Übrigens: Die Werte unterscheiden sich tatsächlich je nach Stadtgebiet. Das zeigen die Werte in der App.

Die kostenlose Stadt-App namens «Dietikon» gibt es seit über zwei Jahren. Sie ist sowohl im App-Store für iOs (zum Beispiel iPhone) und im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar. Nun wurde die App um die neue Funktion erweitert.

Digitale Daten seien «unverzichtbar»

In einer Mitteilung hält die Stadt fest, dass digitale Daten «unverzichtbar» seien «für eine moderne Stadtentwicklung und eine Stadtverwaltung mit kundennahen Dienstleistungen». Bisher wurden diese Daten primär intern gesammelt. Neu stehen sie in der «Dietikon»-App auch der breiten Bevölkerung und damit auch der Wirtschaft zur Verfügung.

Die nun öffentlichen Daten können laut der Stadt zum Beispiel für Allergikerinnen und Allergiker interessant sein: Sie könnten eine Benachrichtigung für den Fall aktivieren, dass die Feinstaubbelastung in ihrer Umgebung einen gewissen Wert überschreitet. Und Verkehrsteilnehmende sollen dank der Verkehrsbelastungsdaten ihre Routen oder Abfahrtszeiten anpassen können. Und die Daten zu den Temperaturen sollen im Sommer die Suche nach einem kühlen Ort erleichtern.

Laut Mitteilung der Stadt Dietikon handelt es sich beim neuen Angebot um ein neuentwickeltes Modul, das in enger Zusammenarbeit mit dem App-Anbieter Anthrazit und den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) entstanden ist. «Die Stadt Dietikon ist die erste Stadt, welche das Modul benützt. Es sollen Erfahrungen gesammelt werden und allfällige Rückmeldungen – insbesondere aus der Bevölkerung – in die Weiterentwicklung einfliessen, bevor das neue Modul auch anderen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt wird», teilt die Stadt mit.

«Die Darstellung dieser Daten sehe ich als grossen Nutzen für die Bevölkerung», wird Jörg Haller, Leiter Smart City und öffentliche Beleuchtung bei EKZ, der das Projekt gemeinsam mit der Stadt Dietikon vorangetrieben hat, in der Mitteilung zitiert. «Die Verfügbarkeit der Daten für die breite Bevölkerung erhöht die Transparenz und somit auch die Akzeptanz der Smart City, also der Digitalisierung des städtischen Raums und der Stadtverwaltung», so Haller weiter.

Die neu öffentlichen Daten, in der App «Smart City Services» genannt, ergänzen das bestehende Angebot in der «Dietikon»-App, das unter anderem den Stadtmelder sowie einen Veranstaltungs- und einen Abfallkalender umfasst.

Die Smart City Dietikon soll sich weiter entwickeln

Das Projekt Smart City Dietikon hatte an der Smart City Innovation Challenge des Bundesamtes für Energie im Jahr 2020 den Hauptpreis gewonnen. Mit dem sogenannten Smart-City-Monitor setzen die Stadt Dietikon und die EKZ nun das letzte Teilprojekt aus dem ursprünglichen Projektumfang Smart City Dietikon um.

«Smart City hat den Zweck, einen Mehrwert für die Bevölkerung zu schaffen und die Lebensqualität zu steigern. Nach dem Abschluss des letzten Projekts geht es weiter. Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation aktiv voranzutreiben. Aktuell läuft intern ein Prozess zur Weiterentwicklung der Smart-City-Strategie, parallel dazu werden weitere Projekte umgesetzt, beispielsweise die Strassenreinigung mittels Unterstützung von künstlicher Intelligenz», wird Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) in der Mitteilung zitiert.

Zur Erinnerung: Im Frühling hatte die Stadt Dietikon bekanntgegeben, dass ihre Strassenreinigungsmaschinen neu mit Kameras ausgestattet sind. Während sie durch Dietikon kurven, sollen sie mittels künstlicher Intelligenz systematisch den Schmutz erfassen und so einen digitalen Sauberkeitsindex erstellen, was dann die Verbesserung der Routenpläne der Strassenreinigung ermöglicht. Die Stadt hatte damit die nächste – smarte – Stufe im Kampf gegen Littering gezündet. (deg)