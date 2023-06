Dietikon Vom Kommandoraum bis zur Ofenhalle: Die Führungen durch die Limeco sind auf Anklang gestossen Die Limeco lud zum Blick hinter die Kulissen ein. Unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern war auch ein ehemaliger Limeco-Chef.

11 Bilder 11 Bilder Viele Interessierte besichtigten am Samstag die Gebäude der Limeco. Zvg

«Es gibt nur zwei Regeln: zusammenbleiben und nichts anfassen», sagt Führungsleiterin Monika Jablczyk. Aufmerksam lauscht die Gruppe den informativen Inputs der Limeco-Mitarbeiterin, während sich alle in Richtung Kommandoraum bewegen.

Gross und Klein erschienen am Samstag zum Tag der offenen Tür bei der Limeco in der Dietiker Silbern. Die Besucherinnen und Besucher erhalten in Form von Erlebnisrundgängen Einblicke in die Anlage an der Limmat. Zuletzt hatte die interkommunale Anstalt vor über einem Jahrzehnt ihre Türen geöffnet. Grund dafür war damals die Neueröffnung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) nach ihrem Ausbau im Jahr 2012.

Doch dieses Mal ist einiges anders: Beispielsweise sind viele neue Elemente zu den Führungen hinzugekommen. So werden drei verschiedene Rundgänge zum ersten Mal durchgeführt. Zum einen kann man sich durch die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) oder die Abwasserreinigungsanlage (ARA) führen lassen, zum anderen kann man die neue Power-to-Gas-Anlage genauer unter die Lupe nehmen. Bereits vor der Türöffnung um 10.30 Uhr standen die Leute dicht aneinander gedrängt Schlange beim Eingang der KVA an der Reservatstrasse 5.

Die Besucherinnen und Besucher werfen einen Blick ins Feuer

Bei der Führung durch die KVA erhält man Einblicke in zwei verschiedene Räumlichkeiten: den Kommandoraum und die Ofenhalle. Bereits auf dem Weg dorthin gibt es viel zu sehen. Infotafeln hängen an den Wänden, und die gelb aufgemalten Fussabdrücke auf dem Boden führen die Massen in die richtige Richtung. «Das war bereits so, als ich zum ersten Mal hier war», raunt ein älterer Herr seiner Partnerin in der Menschenmenge zu.

Im Kommandoraum erzählt Monika Jablczyk mehr über die Kehrichtverbrennung und den Arbeitsalltag. «Hier wird der Abfall zu einer homogenen Masse gemischt», sagt sie und zeigt in Richtung Kran. Nur an einem einzigen Tag im Jahr sei dieser ausser Betrieb, dann würden die Teile überprüft und ersetzt, so Jablczyk. Gross und Klein renken ihre Köpfe, um einen Blick zu erhaschen. Auf der anderen Seite sind grosse Bildschirme angebracht, die das gesamte Gelände in Echtzeit abbilden.

Es geht weiter, die Treppen hinunter. Die Temperaturen steigen und kurz darauf stechen den Anwesenden faulige Gerüche in die Nase. «Um was wettemer, dass es mir s’Füdli verbrennt?», sagt ein kleiner Junge zu seiner Schwester. Kichernd laufen sie Frau Jablczyk hinterher, die zügigen Schritts auf dem Weg zur Ofenhalle ist. Dort ist ein wortwörtlicher Blick hinter die Kulissen angesagt: ein kleines Türchen im Ofen erlaubt den Gästen einen Einblick in den Verbrennungsprozess. Eifrig stellen die Gäste Fragen, welche die Limeco-Mitarbeitenden geduldig beantworten.

Limeco-Mitarbeitende sorgen für Information und Verpflegung

Als sich der Mittag nähert, beginnen die Menschen den Grill neben der ARA aufzusuchen. Hier steht auch ein Stand von Acqua Viva, bei dem die Kinder spielerisch mehr über Gewässer und ihre Bewohner lernen können. Der Verein setzt sich für Gewässerschutz und Artenvielfalt in der Schweiz ein.

«Wir haben alles selber organisiert und heute stehen hier ausschliesslich eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», sagt Limeco-Mediensprecherin Gabriela Kofel. Rund 50 Mitarbeitende packen mit an, ein ehemaliger Limeco-Mitarbeiter bedient sogar den Grill. Einzig für die Security und die Sanität sei eine externe Unterstützung engagiert worden, so Kofel. Zur Sicherheit wurden entlang des Flusses Gitter aufgestellt, und an den Eingängen zum Areal stehen Sanitätszelte.

Ebenfalls unter den Besuchenden ist Walter Sigg. Er ist ehemaliger Geschäftsführer der Limeco. Vieles sei ihm natürlich bereits bekannt gewesen, sagt Sigg. Die Kehrichtverwertungsanlage sei noch praktisch dieselbe. Der Dietiker wurde 1999 pensioniert. Der Tag der offenen Tür gefällt ihm. Er sagt: «Sie haben es phänomenal gemacht.»