Dietikon Vier Kandidierende für den letzten Stadtratssitz stellen sich gemeinsam den Fragen aus der Bevölkerung Vor dem zweiten Wahlgang am 15. Mai organisieren die vier Kandidierenden, die Mitglied in politischen Parteien sind, gemeinsam drei Veranstaltungen in Dietikon. Der parteilose Bernhard Schmidt ist nicht mit von der Partie. Und die Grünen haben nun entschieden, wen sie zur Wahl empfehlen.

Kerstin Camenisch (SP), Manuela Ehmann (EVP), Sven Johannsen (GLP) und Mirjam Peter (SVP) wollen am 15. Mai in den Dietiker Stadtrat gewählt werden. zvg

Obwohl die Dietiker Stimmbevölkerung am 15. Mai im zweiten Wahlgang nur über den letzten von sieben Stadtratssitzen entscheidet, könnte die Wahl den Stadtrat für die nächsten vier Jahre prägen. Denn sie entscheidet darüber, ob die SP mit Kerstin Camenisch oder die SVP mit Mirjam Peter im Stadtrat mehr Gewicht erhält, die Ratsmitte mit Manuela Ehmann (EVP) oder Sven Johannsen (GLP) gestärkt wird oder mit dem parteilosen Bernhard Schmidt eine alternative Stimme abseits des Parteienspektrums in die Exekutive einziehen wird. Am 13. Februar sicherte sich nur die Mitte zwei Mandate, während die SVP, die SP, die Grünen und die FDP je einen Sitz gewannen.

Bernhard Schmidt (parteilos). Sandra Ardizzone

Nachdem die Interparteiliche Konferenz vor dem ersten Wahlgang ein grosses Podium organisierte, nehmen die Kandidierenden nun das Heft selber in die Hand, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Nach dem Motto «Kandidat*innen-Check» haben Dietikerinnen und Dietiker an drei Veranstaltungen die Gelegenheit, Camenisch, Ehmann, Johannsen und Peter persönlich und politisch in einer lockeren Diskussion kennenzulernen.

Die Politanlässe finden am 12. April von 19.30 bis 21.30 Uhr im Restaurant Heimat, am 27. April von 18 bis 20 Uhr im Gleis 21 und am 6. Mai von 21 bis 23 Uhr in der Nuts Bar im Limmatfeld statt. Die Idee zu den gemeinsamen Wahlanlässen stammte von Camenisch und Peter. «Wir haben zusammen geredet und fanden, dass wir zusammen mit allen interessierten Kandidaten etwas machen wollen», sagt Peter. Denn die Stadtratswahl sei in der Öffentlichkeit deutlich weniger präsent als noch im Vorfeld des ersten Wahlgangs. «Wir wollen uns noch mal der Bevölkerung zur Verfügung stellen für Fragen zu uns und unseren Positionen», sagt Camenisch. In der Folge fragten die beiden ihre Mitkandidierenden für gemeinsame Anlässe an. Nur der parteilose Bernhard Schmidt folgte dem Aufruf nicht.

Grüne empfehlen Camenisch und Ehmann Die Grünen Dietikon empfehlen den Dietiker Stimmberechtigten, im zweiten Stadtratswahlgang entweder Kerstin Camenisch (SP) oder Manuela Ehmann (EVP) zu wählen. Das hat die Ortspartei an ihrer Parteiversammlung beschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor habe die Partei alle Kandidierenden zu einer Fragerunde eingeladen. In internen Diskussionen unter den Parteimitgliedern hätten sich daraufhin die wichtigsten Kriterien herauskristallisiert. «Politisch zentral sind für uns immer ‹grün› und ‹sozial›», heisst es dazu. Zudem sprechen sich die Grünen für eine zweite Frau im Stadtrat aus und betonen die Wichtigkeit von politischer Vielfarbigkeit im Stadtrat und vom Schmieden von Allianzen fürs Weiterkommen. Während die FDP im zweiten Wahlgang SVP-Kandidatin Mirjam Peter unterstützt, hat die Mitte sich noch nicht positioniert. Die Ortspartei will an ihrer Mitgliederversammlung am 21. April einen Entscheid fällen.

Lockerer Rahmen soll Hürden senken

Die drei Veranstaltungen fänden in verschiedenen Quartieren und zu unterschiedlichen Zeiten statt, um ein vielfältiges Publikum anzusprechen, erklärt Peter. Der Rahmen der Anlässe soll zugänglicher und direkter sein als noch beim grossen Wahlpodium im Stadthaus Ende Januar. «Im kleinen Kreis können uns die Leute direkt kennenlernen und trauen sich eher, ihre Fragen zu stellen», sagt Peter. Und Camenisch ergänzt: «Wir wollen bewusst zu der Quartierbevölkerung in die Lokale gehen und auch Leute ansprechen, die ihre Meinung noch nicht gemacht haben.»

Die sechs am 13. Februar gewählten Stadträte: Lucas Neff (Grüne, bisher), Philipp Müller (FDP, bisher), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte, neu), Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP, bisher), Reto Siegrist (Mitte, bisher), und Anton Kiwic (SP, bisher). Severin Bigler

Die Wahl um den siebten Stadtratssitz am 15. Mai ist notwendig, weil im ersten Wahlgang Camenisch als Siebtplatzierte und Peter als Achtplatzierte das absolute Mehr ganz knapp verpassten. Am 13. Februar wählte das Stimmvolk bereits Roger Bachmann (SVP, bisher), Philipp Müller (FDP, bisher), Catherine Stocker-Mittaz (Mitte, neu), Anton Kiwic (SP, bisher) und Reto Siegrist (Mitte, bisher) in den Stadtrat. Bachmann wurde zudem als Stadtpräsident bestätigt.