Dietikon Video veröffentlicht: So wirbt Zahnarzt Bühler mit George Clooney und schwarzen Zähnen Der Werber und Comedy-Autor Claude Catsky hat zusammen mit Dominic Deville einen Werbespot für eine bekannte Dietiker Zahnarztpraxis produziert. Nun wurde das Resultat veröffentlicht

Im Werbespot verpasst Dominic Deville George Clooney schwarze Zähne. Video: Claude Catsky/Youtube

Für einen Werbefilm hat Claude Catsky, der in Dietikon wohnt, den Hollywood-Star George Clooney nach Zürich geholt – mit künstlicher Intelligenz (KI). Die Hauptfigur ist aber der Satiriker und Ex-Late-Night-Moderator Dominic Deville. Dieser verpasst George Clooney im Film schwarze Zähne – mit einem Filzstift. Der Zahnarzt Nico Bühler, dessen Praxis sich an der Badenerstrasse 20 in Dietikon befindet, hatte den Werbespot in Auftrag gegeben.

Die Limmattaler Zeitung hat im Juli die Dreharbeiten begleitet. Das siebenköpfige Team hat viel Arbeit in den kurzen Werbespot gesteckt. Mit dem «Lausbubenstreich» von Claude Catsky und Dominic Deville wirbt nun Nico Bühler in den Sozialen Medien.