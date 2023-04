Dietikon Vernetzen statt anwerben: Nach einem knappen Jahr passt der Cleantech Hub seine Ausrichtung an Der Cleantech Hub will Dietiker Unternehmen zusammenbringen und bekannter machen. Besonders viel Potenziel sieht Alexander Carisch, Leiter der Geschäftsstelle, in einem Austausch mit der Phänomena.

Im Mai 2022 wurde der Cleantech Hub Dietikon am EKZ-Sitz auf der Grien-Insel eröffnet. Bild: Lydia Lippuner

Bereits im Herbst 2022 schrieb die Dietiker Standortförderung, dass der im Mai 2022 in der Silbern feierlich eröffnete Cleantech Hub strategisch nochmals über die Bücher gehen muss. Nach Besprechungen im Vorstand hat der von der Stadt initiierte Förderverein Cleantech Hub Dietikon nun in groben Zügen bekannt gegeben, wie es weitergehen soll.

Alexander Carisch, der die Geschäftsstelle des Cleantech Hubs leitet und seit Dezember 2022 als städtischer Standortförderer tätig ist, will nicht von einer Neuorientierung reden, sondern von einer Schärfung des Aufgabenprofils. Der Vorstand habe in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet. Bald werde die Website erneuert, und dann seien auch wieder vermehrt Netzwerkveranstaltungen geplant.

Alexander Carisch ist Leiter der Geschäftsstelle des Cleantech Hubs und Standortförderer von Dietikon. Bild: Andrea Zahler

Im ersten Jahr sei das Anwerben neuer Start-ups stark im Fokus gestanden. Nach der ersten erfolgreichen Ansiedlung des ETH-Spin-offs Oxara, das ein Verfahren entwickelt hat, um erdbasiertes Baumaterial ohne Zement herzustellen, seien weitere ähnlich gelagerte Start-ups interessiert gewesen, teilte die Standortförderung im letzten Herbst mit. Aber sowohl in den für neue Cleantech-Firmen vorgesehenen Räumlichkeiten im «Dietikon Plaza» und dem Diga-Haus wie auch im restlichen Wirtschaftsgebiet Silbern hätten passende Räume in Erdgeschosslage und mit Lastwagenzufahrt gefehlt.

Mehr Austausch mit Bildung und Forschung

Neu fokussiere sich der Cleantech Hub Dietikon primär auf die Vernetzung der in der Stadt und Region tätigen Unternehmen, sagt Carisch. «Wir wollen bestehendes Wissen und Technologien zusammenbringen und so Kooperation und Innovation fördern.» Denn er habe festgestellt, dass man sich zwar kenne, aber im Detail sehr wenig voneinander wisse.

Der Cleantech Hub wolle so auch einem allgemeinen Trend entgegenwirken. Denn Klein- und Mittelunternehmen im Kanton Zürich fallen bei der Innovationskraft im internationalen Vergleich immer weiter zurück, wie Zahlen des Zürcher Wirtschaftsmonitors von 2022 zeigen. Dabei sei Innovation einer der wichtigsten Treiber für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz, sagt Carisch.

Auch die Brücke zwischen Unternehmen und Bildungs- sowie Forschungsinstitutionen wolle der Cleantech Hub stärken, sagt er und verweist auf die Chancen für Zusammenarbeiten mit dem Bildungszentrum Limmattal und dem «sfb Bildungszentrum», der höheren Fachhochschule der Tech-Branche, die in Dietikon zu Hause sind.

Carisch betont, dass das Anwerben neuer, innovativer Firmen auch künftig eine wichtige Aufgabe bleibe, die vor allem von der Standortförderung übernommen werde. «Die Kompetenz in Cleantech und Innovationskraft soll in Dietikon weiter steigen», sagt er. So sei kürzlich das Start-up Xer Technologies, das Schwerlastdrohnen entwickelt, ins «Dietikon Plaza» gezogen.

Beim Raumangebot besteht noch Potenzial

Der Cleantech Hub könne helfen, im Austausch mit Unternehmen und Immobilienbesitzern die räumlichen Nutzungsbedürfnisse zu definieren. Denn diverse Liegenschaften in der Silbern stünden am Ende von ihrem Lebenszyklus und müssten in den nächsten Jahren erneuert werden. «Beim Raumangebot haben wir noch ein Entwicklungspotenzial, das wir weiter ausschöpfen können», so Carisch.

Aber auch die Imagepflege und Bekanntheit sei wesentlich. Denn in der Stadt seien bereits viele spannende Unternehmen zu Hause. «Wir wollen sie sichtbarer machen», sagt Carisch. Die bestehenden Potenziale aufzuzeigen, sei eine gute Grundlage, um neue Firmen anzuwerben. Insgesamt müsse der Cleantech Hub sehr eng mit der Standortförderung zusammenarbeiten, entsprechend wichtig sei seine Doppelrolle, so Carisch.

Im Bestreben, bestehende Unternehmen zu fördern, werde auch die Definition von Cleantech bewusst breiter gefasst als bisher, um neben den Themen Umwelt und Energie etwa stärker die Digitalisierung zu berücksichtigen, sagt Carisch. Denn Cleantech sei ein offener Begriff, der viele Themenfelder umfasse. Zudem wolle man sich eng mit dem Kanton abstimmen, der Cleantech als Schlüsselbranche gewichtet.

Viele gemeinsame Themen mit der Phänomena

Grundsätzlich gehören dazu Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen, welche die operationale Leistung, Produktivität oder die Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten, natürliche Ressourcen, den Energieverbrauch, Abfälle oder die Verschmutzung reduzieren. Beispielhaft nennt er das Axpo-Spin-off Emost, das mobile, batteriebetriebene Generatoren herstellt, sowie die High-Step Systems AG. Nachdem der Gründer von einem Kirschbaum gestürzt sei, habe er ein System entwickelt, um sicherer in luftigen Höhen arbeiten zu können.

Besonders viel Potenzial für einen vertieften Wissensaustausch und die Gewinnung öffentlicher Aufmerksamkeit für den Wirtschaftsstandort Dietikon sieht Carisch in der Zusammenarbeit mit der Phänomena, die 2025 mit einem Erlebniscampus ein halbes Jahr lang das Dietiker Niderfeld beleben soll. Die Ausstellung will anhand von Themen wie Klima, Energie, künstliche Intelligenz, Mobilität und Biodiversität aufzeigen, wohin die Gesellschaft und Wirtschaft sich entwickeln. Das passe thematisch perfekt zu den Bestrebungen des Cleantech Hubs, sagt er. «Wir wollen die Chance nutzen, mit der Phänomena zu kooperieren, um einen Nutzen für die Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort zu schaffen.»