Dietikon Unfall bei Bunkerkreuzung: BMW knallt in Fahrleitungsmast der Limmattalbahn Ein weisser BMW kam am Donnerstagabend von der Badenerstrasse ab und prallte gegen einen Fahrleitungsmast. Nach dem Selbstunfall standen ein Rettungswagen vom Spital und mehrere Stadt- und Kantonspolizisten im Einsatz.

3 Bilder 3 Bilder Der verunfallte BMW sieht nach Totalschaden aus. David Egger

Es sieht ganz nach Totalschaden aus beim weissen BMW. Auf der Strasse und dem Trottoir liegen Teile des Auto-Wracks verstreut. Im Innern des Fahrzeugs ist der Airbag zu sehen, der beim Unfall ausgelöst wurde. Der BMW ist ein Fall für den Abschleppdienst.

Die Fahrerin oder der Fahrer war von der Dietiker Bunkerkreuzung in die Badenerstrasse eingebogen, kam kurz danach von der Strasse ab und prallte dann in einen Fahrleitungsmast der Limmattalbahn.

Dieses Bild traf die «Limmattaler Zeitung» am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr an. Vor Ort war auch ein Rettungswagen des Limmattal-Spitals zu sehen, der kurz darauf wegfuhr. Wie es der verunfallten Person geht, ist derzeit unbekannt. Im Einsatz standen auch die Stadtpolizei Dietikon und die Kantonspolizei Zürich. Die Polizisten regelten den Verkehr mit einem Leuchtstab, da eine Spur der Badenerstrasse infolge des Unfalls nicht befahrbar war.

Auch ein Wagen der Kantonspolizei Aargau war vor Ort, hier im Kanton Zürich. War es am Ende gar eine Aargauer Verfolgungsjagd von Spreitenbach her, die in Dietikon im Fahrleitungsmast endete? Nein, winkt ein Zürcher Polizist vor Ort ab. Die Aargauer Kollegen seien nur gerade auf dem Weg von einem Einsatz in Bergdietikon gewesen. Als sie die Unfallstelle sahen, boten sie ihre Hilfe an. Beim Unfall habe es sich um einen Selbstunfall gehandelt, erklärte einer der Zürcher Polizisten vor Ort weiter.

Weitere Angaben waren vorerst keine einzuholen. Angesichts der Szenerie vor Ort muss der BMW aber mit einiger Wucht in den Fahrleitungsmast geknallt sein. Das bedingt eine gewisse Geschwindigkeit.