Dietikon Uferböschung der Limmat ist saniert: Für Badefreudige bleibt das Gebiet aber tabu Die Böschung unterhalb des Dietiker EKZ-Kraftwerks ist neu gestaltet worden. Der EKZ-Sprecher warnt aber vor dem Betreten des restaurierten Gebiets.

In den letzten fünf Wochen sanierte ein Bagger die rechte Seite des Limmatufers. Bild: Lydia Lippuner

Im Sommer 2021 beschädigte ein Unwetter die Limmatböschung unterhalb des Kraftwerks der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) in Dietikon. In den vergangenen fünf Wochen wurde das Ufer nun saniert. Dazu wurde ein Bagger eingesetzt, der die Uferzone wieder reparierte. Die Arbeiten sind von den EKZ in Auftrag gegeben worden. Der Bagger wurde am Freitag wieder entfernt. «Alle Arbeiten sind in Absprache mit den kantonalen Stellen ausgeführt worden», sagt EKZ-Mediensprecher Urs Freudiger.

Weil sich am Freitagnachmittag bereits Leute zum Sonnen auf die neu sanierte Böschung gelegt haben, betont Freudiger, dass es sehr gefährlich sei, das Flussbett unterhalb des Wehrs zu betreten. Denn das Gebiet unterhalb der Limmatbrücke gehöre zur Gefahrenzone. So habe die EKZ letztes Jahr einige Versuche gemacht, bei denen man das Wehr geöffnet habe. Bei diesen Tests habe sich gezeigt, dass das Wasser «ziemlich schnell ansteige», wenn die Schleusen geöffnet würden. (lyl)