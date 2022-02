Dietikon Überwachung des öffentlichen Lebens: Wieso der Stadtrat bei Videokameras zurückhaltend vorgeht Dietikon setzt bereits vereinzelt auf Videoüberwachung. Zusätzliche Kameras will der Stadtrat aber nur zurückhaltend installieren. In seiner Antwort auf einen Vorstoss von der FDP verweist er auf die Herausforderungen von Videokameras auf öffentlichem Grund.

Egal ob die Kameras offen oder verdeckt sind: Videoüberwachte Orte müssen mit entsprechenden Hinweisschildern versehen werden. Themenbild: Max Tinner

Ob Tiefgaragen in Geroldswil, Sportplätze in Urdorf oder Abfallsammelstellen in Oberengstringen: Vandalismus und Littering sorgen im Limmattal regelmässig für Unmut und haben mit der Pandemie zugenommen. Auch in Dietikon kommt es beispielsweise bei den städtischen Toilettenanlagen, insbesondere beim Kirchplatz, immer wieder zu Sachbeschädigungen und Schmierereien. Die Stadt setzt im Kampf gegen Vandalismus und Verschmutzung bereits vereinzelt auf Videokameras – unter anderem beim Kirchplatz und den Schulanlagen.

Die Installation von zusätzlichen Videokameras auf öffentlichem Grund will der Stadtrat aber nur «mit der gebotenen Zurückhaltung» in Betracht ziehen. Das schreibt er in seinem kürzlich veröffentlichten Bericht zu einem Postulat von Olivier Barthe (FDP). Dieser hatte seinen Vorstoss, in dem er zusammen mit drei Mitunterzeichnern (zwei von der FDP und einer von der GLP) einen verstärkten Einsatz von Videoüberwachung forderte, im Mai 2021 als Gemeinderat eingereicht. Im Juli 2021 hat der Gemeinderat das Postulat mit 18 zu 11 Stimmen an den Stadtrat überwiesen, nachdem die SP einen Nichtüberweisungsantrag gestellt hatte. Im September 2021 trat Barthe nach sechs Jahren aus dem Gemeinderat zurück. In der Stadtratsantwort heisst es nun:

«Der Stadtrat hat seit der Einführung der ersten Videomassnahmen bewiesen, dass er sich seiner Verantwortung in diesem sensiblen Bereich bewusst ist und sich stets am Grundsatz der Verhältnismässigkeit orientiert.»

Man kann sich einer Überwachung kaum entziehen

Die Videoüberwachung öffentlicher Räume «ist eine Überwachungsform des öffentlichen Lebens, welcher man sich kaum mehr bewusst entziehen kann», erklärt der Stadtrat. «Weil vor allem die städtischen Ballungszentren und öffentlichen Verkehrsmittel Räume darstellen, in denen man sich nicht nur aufhalten will, sondern auch aufhalten muss.» In Dietikon sei eine flächendeckende Videoüberwachung nie zur Diskussion gestanden.

«Die Überwachung öffentlicher Strassen und Plätze ist lediglich zur Verfolgung von Straftaten oder strafbaren Handlungen zulässig. Sie kann nur dann in Betracht gezogen werden, wenn mildere Massnahmen beziehungsweise alle anderen Anstrengungen nicht zum Ziel führen», schreibt der Stadtrat mit Verweis auf die im November 2011 verabschiedete städtische Polizeiverordnung. Sie bildet die gesetzliche Grundlage für den Einsatz von Videoüberwachung auf öffentlichem Grund.

Kameras nach schlechten Erfahrungen durch neue ersetzt

Am Beispiel Kirchplatz beschreibt der Stadtrat weitere Herausforderungen. Mit der 2013 beschafften Videoanlage hat die Stadt keine guten Erfahrungen gemacht. Nur ein kleiner Teil der Täterschaft habe damit ausfindig gemacht werden können. Der Stadtrat erläutert:

«Sei dies aufgrund von Unerkennbarkeit, der schlechten Qualität der Bilder oder der fehlenden Abdeckung der Kamera.»

Zudem sei die Auswertung der Bilder sehr mühsam und arbeitsintensiv gewesen. Im Frühling 2021 ersetzte die Stadt die Kameras durch modernere. Bei der Schulraumüberwachung fällt die Bilanz positiver aus: In den ersten Betriebsjahren der 2015 installierten Kameras konnte laut Stadtrat bei rund der Hälfte der Vorfälle die Täterschaft ermittelt werden.

Auch das Sicherheitsgefühl soll gesteigert werden

Das Ziel von Videokameras sei, Kriminalität möglichst zu verhindern, zu reduzieren oder zumindest frühzeitig zu erkennen, hält der Stadtrat fest. Zudem sollen sie bei der Verfolgung von Delikten helfen. Weiter sollen sie laut Stadtrat auch dafür sorgen, dass Menschen sich an überwachten Plätzen sicherer fühlen. Deshalb schliesse er nicht aus, in Dietikon weitere Videoüberwachungen einzuführen, wenn sie als «zweckmässig und verhältnismässig» beurteilt werden.

«Bei der sicherheitstechnischen Prüfung von öffentlichen Räumen und Plätzen ist das Thema der Videoüberwachung stets präsent», heisst es weiter in der Antwort. Aber neben den finanziellen Mitteln müssten jeweils auch die personellen und organisatorischen Voraussetzungen für den Betrieb einer Videoanlage geschaffen werden.