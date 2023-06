Dietikon Trägt Dietikon ein zu grosses Haftungsrisiko für die Limeco? Der Dietiker GLP-Gemeinderat Sven Johannsen will wissen, wieso die Stadt fast zu einem Drittel für die interkommunale Anstalt haftet, aber bei der Kehrichtverwertung einen viel kleineren Anteil der Leistungen bezieht.

Die interkommunale Anstalt betreibt ihre Kehrichtverwertungsanlage im Dietiker Gebiet Silbern. Archivbild: Chris Iseli

Acht Limmattaler Trägergemeinden stehen hinter der interkommunalen Anstalt Limeco, die in Dietikon die Abwasserreinigungsanlage und die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) betreibt. Der Dietiker Gemeinderat Sven Johannsen (GLP) will nun mittels einer Interpellation vom Stadtrat erfahren, ob Dietikon als eine der acht Gemeinden nicht zu viel Haftungsrisiko trage.

Während die Abwasserreinigung zu 98 Prozent von den Trägergemeinden – Dietikon, Schlieren, Urdorf sowie die fünf Gemeinden rechts der Limmat – genutzt werde, stammen nur 18,5 Prozent des angelieferten Abfalls aus Siedlungsabfällen der Trägergemeinden. Als Besitzer haften die acht Gemeinden im Verhältnis zur Einwohnerzahl für die Limeco.

Entsprechend fragt Johannsen in seiner Interpellation, ob es richtig sei, dass Dietikon zwar zu etwa 34 Prozent die Haftung für die Limeco tragen müsse, aber 2022 gerade mal 6,4 Prozent des angelieferten Abfalls aus Dietiker Siedlungsabfällen stammte. Zudem will er wissen, welche Vor- und Nachteile der Stadtrat in diesem «Missverhältnis» sieht. Bei den 6,4 Prozent werden die Abfälle von Dietiker Unternehmen nicht mitgerechnet, weil Unternehmen ihre Abfälle direkt anliefern. 2022 stammten 53 Prozent des verwerteten Abfalls aus diesem sogenannten Marktkehricht von Unternehmen aus der Region. Die einzelnen Gemeinden werden dabei aber nicht aufgeschlüsselt.

Weiter will Johannsen vom Stadtrat wissen, ob es sinnvoll wäre, den KVA-Betrieb aus der Limeco herauszulösen und einer breiteren öffentlichen Trägergemeinschaft zu übertragen und ob es angebracht wäre, dass der Kanton Zürich, der die überregionale KVA-Planung vorgibt, auch ein Haftungsrisiko mittragen würde.

Die Limeco ist einer breiteren Abstützung gegenüber im Allgemeinen nicht negativ eingestellt. Neue Trägergemeinden seien aber erst ab 2026 ein Thema, hiess es Anfang dieses Jahres. Bis dann soll der neue Gründungsvertrag, der zurzeit überarbeitet wird, in Kraft treten.