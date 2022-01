Dietikon Tankstelle im Reppischhof versorgt seit kurzem auch Elektroautos – mit Strom aus Wasserkraft Die Migrol AG installierte im Reppischhof eine E-Ladestation. Diese gehört zum rasant wachsenden Fast-Charging-Netz des Unternehmens.

Eine Investition in die Zukunft: Mit ihrer nächtlichen Beleluchtung sieht die neue E-Ladestation bei der Tankstelle der Migrol AG im Reppischhof sehr modern aus. David Egger

Ein zehnminütiger Stopp, um das Elektroauto aufzuladen und sich Verpflegung für den weiteren Weg zu besorgen: Bei der Tankstelle der Migrol AG im Reppischhof in Dietikon ist dies seit Mitte November 2021 möglich. An der neuen E-Ladestation, für die letzten Sommer das Baugesuch auflag, können jeweils zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.

«Die Nutzung entspricht unseren Erwartungen und Voraussagen», sagt nun auf Anfrage ein Migrol-Sprecher. Eine aussagekräftige Zwischenbilanz gibt es von Seiten Migrol noch nicht. «Wir werden nach dem ersten Jahr eine Zwischenbilanz ziehen», so der Sprecher. Es lasse sich aber beobachten, dass die E-Ladestation nun zunehmend bekannter werde. Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass die Kundschaft während des Aufladens unter anderem im Migrolino-Shop einkaufen und die Toilette nutzen kann.

Die Migrol verdoppelt die Anzahl ihrer Standorte mit Schnellladestationen

Der Strom, der im Reppischhof getankt wird, stamme zu 100 Prozent aus Wasserkraft, heisst es weiter. Das gelte für alle Migrol-Schnellladestationen. Und davon gibt es bereits einige. Im März 2021 hat die Migrol begonnen, ein nationales Fast-Charging-Netz aufzubauen. Dabei tritt sie aufs Gas: «Der Aufbau des nationalen Migrol-Fast-Charging-Netzes schreitet rasant voran. Innerhalb eines Jahres haben wir bereits 15 Standorte mit insgesamt 31 Schnellladestationen realisiert und in Betrieb genommen. Für das Jahr 2022 ist eine Verdoppelung der Standorte in Planung oder bereits in Umsetzung. Das Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz an den wichtigsten Verkehrsachsen aufzubauen.»

Die Investition in E-Ladestationen sei eine Investition in die Zukunft, sagt der Mediensprecher der Migrol AG. Schon heute hätten Elektrofahrzeuge einen wichtigen Stellenwert und die dynamische Entwicklung der Neuzulassungen zeige ein steigendes Potenzial zu einem attraktiven Marktumfeld. «Somit lohnt sich dieser Einsatz für Migrol definitiv.»

Bei der Tankstelle der Migrol AG im Reppischhof kann die Kundschaft zusätzlich auch einkaufen und die Toilette benutzen oder auch den Reifendruck prüfen und die Scheiben reinigen. David Egger

So birgt auch die E-Ladestation an der Bernstrasse Potenzial. Eine Messstelle des Kantons zählt jeden Tag rund 13'000 Fahrzeuge an der Verkehrsachse. Geht der Trend weiterhin in Richtung Elektroautos, wird die Migrol AG im Reppischhof bald zünftig einkassieren. Wer sein Fahrzeug dort mit Strom füttert, kann mit Kredit- oder Debitkarte bezahlen - und dabei Cumulus-Punkte sammeln.