Dietikon Tag der Kinderrechte: Dietiker Schüler lernen mit Kung Fu die Rechtslage kennen Am 20. November wird der Tag der Kinderrechte gefeiert. Dietiker Primarschüler wurden in Theaterform in die Thematik eingeführt.

Schüler der 3. Primarklasse des Schulhauses Steinmürli üben im Dietiker «Gleis21» gestellte Streitsituationen ein. Lukas Elser

Was sind Kinderrechte? Und wie erklärt man diesen abstrakten Begriff einem Kind? Wegen des bevorstehenden Tags der Kinderrechte am 20. November versucht man in dieser Woche in Dietikon eine Antwort auf diese Fragen zu finden.

Das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) Dietikon lud für Mittwoch- und Donnerstagvormittag drei Schulklassen der Stadt zu einem Workshop ins Kulturzentrum Gleis 21 am Bahnhof. Der Ansatz des Zürcher Theaters Purpur, das den Anlass leitete: die Kinder spielerisch auf eine Reise in die Welt der Kinderrechte mitnehmen und sie so möglichst praktisch an die trockene Materie heranführen.

Das klappte gar nicht so schlecht. Nach der zweistündigen Veranstaltung am Mittwoch zeigten sich bei den Schülern zwar erste Müdigkeitserscheinungen. Grundsätzlich liessen sie sich aber sehr gut auf das Thema ein. Natürlich lag das auch daran, dass die Theaterpädagoginnen viele Tricks auf Lager hatten, um den Schülern das Thema schmackhaft zu machen.

Mit der Rakete auf Erkundungsreise

Zuerst starteten Silvana Peterelli, Claudia Seeberger und Melissa Melvin ein imaginäres Militärflugzeug, das sich im Laufe der Reise immer mehr zu einer Rakete transformieren sollte. Begeistert legten die Schüler die Sicherheitsgurte an und streiften sich einen Helm über, um nach dem obligaten Countdown unter starkem Rütteln ins All zu zischen.

Immer wieder landete das Raumschiff auf verschiedenen Planeten, damit die Kinder die dortigen Verhältnisse erkunden konnten. Sie zogen durch drückend heisse Wüstenlandschaften, schlugen ein Zelt auf und bastelten sich mit Klebeband und Zeitung Fussbälle, Betten, Rutschbahnen und einen Swimmingpool.

Und während sie spielten, wurden sie von den Theaterfachfrauen immer mehr auf das eigentliche Thema, die Kinderrechte, gelenkt. So fanden die Kinder zum Beispiel heraus, dass sie das Recht zum Spielen haben. Oder dass sie einen Anspruch darauf haben, zur Schule zu gehen, um dort rechnen, schreiben und lesen zu lernen. Und als der Magen gegen Mittag langsam zu knurren begann, erfuhren sie, dass auch Essen eines ihrer Rechte ist.

Blaulicht, Räuber und Gendarme

Der spannendste Teil des Vormittags dürfte für manche aber die schauspielerischen Experimente gewesen sein. Um hautnah zu erleben, was das Recht auf Gesundheit ist, durfte sich eine Schülerin, nachdem ihr die Handtasche entrissen und ihr das Bein gebrochen wurde, unter Blaulicht ins Spital fahren lassen. Dort wurde sie dann von fleissigen Kinderärztinnen zusammenflickt.

Ihre männlichen Gspänli hingegen hatten Spass daran, Polizist zu spielen und die Diebin mit der Pistole zu verfolgen. Etwa gleich viel Elan zeigten sie beim Thema Schutz vor Gewalt. Dabei durften sie nämlich eine Kampfszene vortragen. Ihre Drehkicks, Haken und vom Schlag getroffenen, aufgerissenen Münder waren stilecht. Nur die fliegende Spucke fehlte noch für das perfekte Bild in einem Kung-Fu-Comic.

Grosse Schlägerei im Gleis 21? Alles nur Show. Lukas Elser

Theaterpädagogin Claudia Seeberger zeigte sich am Schluss der Veranstaltung mit den Schülern zufrieden. Sie hätten gut mitgemacht, sagte sie. Auch für Organisatorin Fabienne Gull vom KJZ Dietikon war der Anlass ein Erfolg.

«Erste Berührungspunkte mit dem Thema konnten wir den Kindern vermitteln»,

sagte sie.

Auch die ersten Rückmeldungen von den Kindern seien gut gewesen. «Sie haben uns am Schluss gefragt, ob sie nochmals an einer solchen Veranstaltung teilnehmen können.» Ob der Anlass künftig wiederholt wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden, sagte Gull.