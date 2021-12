Dietikon Stelzenackerstrasse soll saniert werden – auch die 51-jährigen Leitungen werden ersetzt Total 55'000 Franken will die Stadt Dietikon ausgeben, um die Stelzenackerstrasse wieder auf Vordermann zu bringen.

Dietikon ist mittlerweile auch bekannt als Hauptort der rot-weissen Latten. Auch die Stelzenackerstrasse wird nun zur Baustelle. Denn die Strasse und die Wasserleitungen sind veraltet. Themenbild: David Egger

In der Stelzenackerstrasse – genauer: im Abschnitt Schützenstrasse bis Staffelackerstrasse – in Dietikon befindet sich eine Wasserleitung aus dem Jahr 1970, «welche aus Altersgründen zu ersetzen ist», wie der Dietiker Stadtrat am Dienstag mitteilte.

Auch die Strasse sei altersbedingt in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.

Für die Projektierung der Stelzenackerstrasse hat der Dietiker Stadtrat nun einen Kredit in der Höhe von 35'000 Franken genehmigt. Für die Projektierung der neuen Wasserleitung hat er zudem einen Kredit in der Höhe von 20'000 Franken bewilligt.