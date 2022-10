Zu Beginn der Sitzung waren 30 von 36 Gemeinderäte und vier von sieben Stadträte anwesend.



Der Gemeinderat sprach sich mit 19 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die kommunale Volksinitiative Bezahlbares Wohnen aus. Anschliessend wurde in drei Runden in einzelnen Abstimmungen über die drei Gegenvorschlagsvarianten entschieden. In der ersten stimmten 19 für den Gegenvorschlag der Geschäftsprüfungskommission (GPK), 10 für den Gegenvorschlag von SP/AL und Grünen sowie 5 für den Gegenvorschlag des Stadtrats. In der zweiten stimmten 19 für die Variante GPK und 10 für die Variante SP/AL und Grüne. In der Schlussabstimmung wurde der GPK-Gegenvorschlag mir 28 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.



Die Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffend Verkehrsentlastung im Dietiker Zentrum wurde beantwortet.



Die Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffen Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Dietikon wurde beantwortet.



Das Postulat von Martin Steiner (SP) zur Bewaffnung privater Sicherheitsdienste wurde diskussionslos an den Stadtrat überwiesen.



Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Datenbasis Smart City wurde begründet.



Die Interpellation von Martin Christen (Mitte) betreffend Flüsterbelag als Lärmdämmungsmassnahme wurde begründet.



Die Begründung der Interpellation Vereinte Kräfte 2.0 entfiel, weil Interpellant Raphael Müller (FDP) entschuldigt fehlte.



Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 3. November statt. Die Doppelsitzung mit Fragestunde beginnt um 18 Uhr. (flo)