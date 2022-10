Dietikon Stadtrat beantragt ­doppelt so hohe Lohnerhöhung – trotz Minus im Budget Der Stadtrat beantragt beim Dietiker Parlament eine Budgetanpassung im Bereich der Lohnkosten, wie er in einer aktuellen Mitteilung schreibt.

Die höhere Lohnerhöhung sei auch ein Zeichen der Wertschätzung, argumentiert der Stadtrat.

Konkret soll die pauschale Lohnerhöhung des städtischen Personals von 2,0 Prozent auf 4,0 Prozent erhöht werden. «Dies aufgrund der aktuellen Entwicklung der Lebenshaltungskosten und der Situation auf dem Personalmarkt», argumentiert der Stadtrat.

Diese drei Kriterien gaben laut Stadtrat den Ausschlag

Gemäss der Personalverordnung legt der Stadtrat die prozentualen Anteile für generelle und individuelle Lohnanpassungen fest und berücksichtigt dabei die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die finanzielle Lage der Stadt und den Personalmarkt. Basierend auf diesen drei Kriterien habe der Stadtrat an seiner Sitzung vom Montag, 24. Oktober, entschieden, die pauschale Lohnerhöhung des städtischen Personals von 2 auf 4 Prozent zu erhöhen. Dies hat der Stadtrat gestern Mittwoch bekannt gegeben.

Als Indikator für die Erhöhung gelte der Landesindex der Konsumentenpreise, der im August 2022 gegenüber September letzten Jahres 3,5 Prozent betrage. Bei seinem Beschluss habe sich der Stadtrat zudem am Entscheid des Regierungsrates des Kantons Zürich orientiert, der den Teuerungsausgleich 2023 für das kantonale Personal auf 3,5 Prozent fest­gesetzt habe.

Im Weiteren habe der Stadtrat bei der Beschlussfassung berücksichtigt, dass das kantonale Personal, im Unterschied zu den Mitarbeitenden der Stadt Dietikon, bereits per 2022 in den Genuss eines Teuerungsausgleichs von 0,9 Prozent gelangt sei, und deshalb ein Teuerungsausgleich von 4 Prozent im kommenden Jahr zu rechtfertigen sei. An der individuellen Lohnerhöhung von 0,6 Prozent hält der Stadtrat weiterhin fest.

Minus im Budget 2023 neu bei 6,9 Millionen Franken

Der Ausgabenüberschuss, also das Minus, im Budget 2023 erhöhe sich nun von rund 5,573 Millionen Franken auf neu rund 6,928 Millionen Franken. «Trotz dieser Erhöhung bleibt die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts gewährleistet», hält der Stadtrat hierzu fest.

Er verweist zudem darauf, dass die Lohnanpassungen auch ein Zeichen der Wert­schätzung und Anerkennung gegenüber den städtischen ­Mitarbeitenden sein solle. «Qualifiziertes, motiviertes und dienstleistungsorientiertes Personal ist essenziell für die Aufrechterhaltung der ­hohen Qualität und der ­guten Dienstleistung der Stadt. Dies ist auch im Sinne des Legislaturziels, die Stadt als attraktive Arbeitgeberin ­stärker zu positionieren», ar­gumentiert der Dietiker Stadtrat weiter. (liz)