Dietikon Stadtpolizei und Aargau Verkehr kontrollieren gemeinsam in der BDB Bei einer Kontrolle stellte die Stadtpolizei Dietikon eine kleine Menge Marihuana sicher und die Kontrolleure der Aargau Verkehr AG erwischten drei Schwarzfahrer.

Die Kontrollen fanden auf Dietiker Boden zwischen dem Bahnhof und der Haltestelle Reppischhof statt. Severin Bigler

Am Mittwoch führte die Stadtpolizei Dietikon zusammen mit Kontrolleuren der Aargauer Verkehr AG eine gemeinsame Kontrolle durch. Zwischen 10 und 12 Uhr wurden die Fahrgäste in mehreren Zügen der Bremgarten-Dietikon-Bahn zwischen den Haltestellen Bahnhof Dietikon und Reppischhof genauer kontrolliert, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Die Stadtpolizei überprüfte 18 Personen und stellte dabei bei einem Mann eine kleine Menge Marihuana sicher. Von den 120 Fahrgästen, die von den Kontrolleuren der Aargau Verkehr AG kontrolliert wurden, waren drei ohne gültiges Billett unterwegs.