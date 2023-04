Dietikon Stadt startet Aktion «Stadtbäume»: Dietikon pflanzt gratis Bäume fürs Klima Nun können Einwohnerinnen und Einwohner kostenlos Bäume bestellen. Das Geld dafür kommt von der Zürcher Kantonalbank.

Sie eignet sich zwar nicht zum Bierbrauen, aber sorgt für gute Luft: Die Hopfenbuche ist eine von sechs Baumarten, die im Rahmen der Dietiker Aktion «Stadtbäume» gepflanzt wird. Bild: zvg/Stadt Dietikon

Jede Dietikerin und jeder Dietiker kann mithelfen, dass bald mehr Bäume in der Stadt wachsen. Dies dank der Aktion «Stadtbäume für Dietikon». Ab sofort bis 4. September können Interessierte bei der Stadt einen Baum bestellen, damit dieser im Herbst gepflanzt wird. Das Bestellformular ist erhältlich auf www.dietikon.ch sowie beim Empfang im Stadthaus und beim Werkhof.

Zur Auswahl stehen die Baumarten Winterlinde, Feldahorn, Hagebuche, Zerreiche, Ulme und Hopfenbuche. Letztere heisst so, weil ihre Blütenstände an Hopfen erinnern. Die sechs Baumarten wurden laut Stadt «aufgrund ihrer klimaresistenten Eigenschaften und der Biodiversität» ausgewählt.

Auch ohne Grundstück kann man mithelfen

Nicht nur Hausbesitzer spricht die Stadt mit ihrer Aktion an. Auch Mieterinnnen und Mieter können helfen. So gibt es auf dem Bestellformular jeweils drei Möglichkeiten anzukreuzen.

Erstens: «Ich möchte den Baum im eigenen Vorgarten anpflanzen lassen und bin damit einverstanden, dass dieser mit einer Plakette versehen wird und für Passanten ersichtlich ist. Zudem bin ich bereit, eine Pflegevereinbarung einzugehen.»

Als zweite Möglichkeit kann man einen Ort angeben, an dem ein Baum gepflanzt werden soll. Wenn man dann auch noch mit der Grundeigentümerin gesprochen hat und diese einverstanden ist: umso besser. Es gibt auf dem Formular ein Feld, um die Kontaktdaten der Grundeigentümerin anzugeben.

Als dritte Möglichkeit gibt es auch noch Baumpatenschaften. Diese sind im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten kostenpflichtig. Wer eine Baumpatenschaft übernehmen will, muss 2000 Franken zahlen. Als Gegenleistung wird an einem geeigneten Ort in der Stadt ein Baum gepflanzt, der dann mit einer Plakette versehen ist, auf der der Name der Patin steht. Auch Firmen können Baumpatenschaften übernehmen. Der Vorteil bei einer Baumpatenschaft ist, dass man sich nicht darum kümmern muss, wo der Baum gepflanzt werden soll.

Mehr Biodiversität und weniger Hitze

Die städtische Infrastrukturabteilung von Stadtrat Lucas Neff (Grüne) preist die Aktion an als «Schritt zu mehr Biodiversität und einem angenehmeren Stadtklima». Die Bäume «bieten zahlreichen Tieren und Insekten einen Lebensraum, sie filtern die Luft und verbessern somit die Luftqualität. An heissen, sonnigen Tagen spenden sie Schatten und kühlen die Umgebung ab», so die Stadt.

Stadtrat Lucas Neff (Grüne). zvg

Die Anzahl der verfügbaren Bäume ist begrenzt. Es lohnt sich also, bald einen Antrag zu stellen. «Nach der Beantragung des Stadtbaums setzt sich die Stadtgärtnerei mit der Person in Verbindung, um den Pflanzplatz und die Baumwahl zu besprechen sowie weitere Fragen zu klären. Die Bäume werden dann im Herbst durch die Stadtgärtnerei geliefert und am besprochenen Ort gepflanzt», erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

37'500 Franken stehen für die Aktion zur Verfügung

Wer einen Baum auf seinem Grundstück pflanzen lässt, muss eine Pflegevereinbarung unterschreiben und den Baum pflegen. Jeder Stadtbaum erhält eine Plakette mit der Bezeichnung «Stadtbaum Dietikon». Baum und Plakette sollen gut sichtbar sein im Strassenraum.

Die Aktion geht auf einen Vorschlag der Dietiker Grünen zurück. Zur Erinnerung: 2020 feierte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ihren 150. Geburtstag und verteilte zu diesem Anlass eine Sonderdividende an die Gemeinden. Dietikon stehen 900'000 Franken zu. In der Dietiker Politik einigte man sich darauf, dass Stadtrat und Gemeinderat je über die Hälfte des Gelds verfügen. Der Stadtrat hat seine 450'000 Franken der Wissenschaftsausstellung Phänomena zugesprochen, die 2025 im Niderfeld stattfinden soll.

Die 450'000 Franken des Gemeinderats wurden aufgeteilt, sodass jede Fraktion das Geld einem Projekt zusprechen kann, das der Stadtbevölkerung zugute kommt. Den Grünen standen 37'500 Franken zur Verfügung. Sie wollten Bäume pflanzen. Und so ist die Aktion «Stadtbäume» entstanden, die nun gestartet ist. Dieser und den ZKB-Sondergeld-Projekten der anderen Parteien hat der Gemeinderat im September 2021 zugestimmt. Noch sind nicht alle Projekte umgesetzt.