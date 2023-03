Dietikon Stadt liess 24 Stunden lang die Verkehrsdaten erheben – um künftige Verbesserungen zu planen Die Messung ausgeführt hat eine deutsche Messtechnik-Firma. Um den Durchgangsverkehr messen zu können, befand sich ein Messgerät in einer anderen Gemeinde.

Die schwarzen Messgeräte (siehe roter Pfeil) wurden zum Beispiel wie hier beim Löwenzentrum an Lichtsignalen angebracht. Auf die Messung wurde jeweils mit einem Papierschild hingewiesen. David Egger

Optische Verkehrsmessgeräte beobachteten am Donnerstag in Dietikon von 0 bis 24 Uhr den Verkehr. Das soll anonymisierte Daten bezüglich der Verkehrsströme an acht Knotenpunkten, des Durchgangsverkehrs im Stadtteil Oberdorf und der Rückstaulängen auf mehreren Strassen bringen. Das Ziel ist laut einer Mitteilung der Stadt eine Analyse der Verkehrskapazität, der Verkehrsverteilung, der Stausituationen und des Durchgangsverkehrs. «Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden Lösungen für die Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität entwickelt», so die Stadt.

Wie Hinweisschildern bei den Messpunkten zu entnehmen war, hat die Moveing AG, ein Basler Ingenieurbüro für Mobilität und Verkehr, im Auftrag des kantonalen Amts für Mobilität und des Dietiker Stadtplanungsamts die Messtechnik Mehl GmbH aus Wolfshagen (D) mit der Durchführung der Messung betraut.

Eines der Messgeräte wurde oberhalb von Bergdietikon auf der Züribieterstrasse in der Gemeinde Rudolfstetten aufgestellt, dies zur Durchgangsverkehrsmessung. Alle anderen Geräte standen in Dietikon.