Dietikon Stadt investiert sechsstelligen Betrag in ein Verkehrskonzept für das Gebiet Silbern Der Stadtrat von Dietikon sagt den häufigen Staus und ­Bus-Verspätungen im Wirtschaftsgebiet nochmals den Kampf an.

Stau in der Silbern: Für dieses alte Phänomen will die Stadt Dietikon nun neue Lösungen suchen. Krebs Jürg

125000 Franken lässt sich die Stadt Dietikon die Erarbeitung eines lokalen Gesamtverkehrskonzepts für das Gebiet Silbern kosten. Der Stadtrat hat kürzlich einen entsprechenden Kredit genehmigt, wie er in ei-ner Mitteilung schreibt. «Im Gebiet Silbern mit seinen verkehrsintensiven Einrichtungen für Verkauf, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen führt das grosse Verkehrsaufkommen regelmässig zu hohen Verkehrsbe-lastungen und Rückstau an den Knotenpunkten durch den motorisierten Individualverkehr. In der Folge entstehen auch für den öffentlichen Verkehr Verspätungen», schreibt der Stadtrat.

Von den häufigen Staus in der Silbern können viele Limmattalerinnen und Limmattaler und auch viele auswärtige Pendler ein Lied singen. Die Silbern ist das grösste zusammenhängende Wirtschaftsgebiet im Zürcher Limmattal. Es wird ins- besondere durch den Autobahnanschluss Dietikon der A1, die Mutschellen- und die Überlandstrasse sowie durch die Buslinie 309 erschlossen. Viele Vertre-ter von Politik und Wirtschaft fordern zusätzlich eine eigene ­S-Bahn-Station Silbern.