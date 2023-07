Dietikon Sportanlage Hätschen soll auch für nicht organisierten Sport zum Treffpunkt werden In den nächsten Monaten will der Dietiker Stadtrat eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Sportanlage Hätschen lancieren, wie er in einer Antwort auf einen Vorstoss aus dem Gemeinderat schreibt.

Die Sportanlage Hätschen soll in mehrerer Hinsicht aufgewertet werden. Bild: Severin Bigler

In seinem im Anfang 2022 veröffentlichten Sportanlagenkonzept hielt der Dietiker Stadtrat unter anderem fest, dass die Sportanlage Hätschen aufgewertet werden soll. In den nächsten Monaten will der Stadtrat nun eine Machbarkeitsstudie zur Nutzbarkeit der Anlage beim Marmoriweiher starten. Dies schreibt er in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage von Mitte-Gemeinderat Beda Felber, der sich nach dem Umsetzungsstand des Sportkonzepts erkundigte.

Die Machbarkeitsstudie soll prüfen, wie die Anlage so umgestaltet werden kann, damit sie auch für den nicht organisierten Sport zu einem vielfältig nutzbaren Treffpunkt werden kann. Im Sportanlagenkonzept wird auch festgehalten, dass die Anlage insgesamt saniert werden soll, um den Bedürfnissen des Schul- und Vereinssports besser zu entsprechen. Und das Rasenspielfeld in der Mitte der Rennbahn soll so ausgerüstet und gepflegt werden, dass es als Ausweichmöglichkeit zum Fussballplatz Dornau genutzt werden kann.

Auch die Planung für einen weiteren wichtigen Schwerpunkt will der Stadtrat laut seiner Antwort demnächst in Angriff nehmen: die fehlende Dreifachturnhalle in der Stadt. Gleich zwei neue Dreifachturnhallen sollen in Dietikon realisiert werden. Dies sei bereits in die Schulraumplanung eingeflossen, schreibt der Stadtrat. Bis zur definitiven Umsetzung ist aber noch Geduld gefragt: Im Osten der Stadt soll eine neue Halle mit der Sanierung des Schulhauses Luberzen erstellt werden, die voraussichtlich frühestens im Sommer 2030 fertig sein wird. Und im Westen Dietikons ist eine Sporthalle als Teil der künftigen Schule Niderfeld geplant. Die Bauarbeiten für den neuen Stadtteil, in dem die Schule erstellt wird, starten frühestens 2028.

Mehr Fitness im Freien und neuer Pumptrack

Das Sportanlagenkonzept beinhaltet auf über 200 Seiten insgesamt 39 Massnahmen und ist auf 15 Jahre ausgelegt. In einer ersten Phase würden die Prioritäten auf die konkrete Umsetzung diverser sportlichen Projekte und Angebote im öffentlichen Raum gesetzt. Es gehe in erster Linie darum, der Bevölkerung kleinere und grössere Angebote zeitnah zur Verfügung zu stellen, schreibt der Stadtrat. «Es werden nicht nur Konzeptarbeiten in strategisch-planerischer Hinsicht realisiert.»

In seiner Antwort verweist der Stadtrat auch ausführlich auf seinen Leistungsausweis der vergangenen Jahre. So wurden im Stadtpark Kirchhalde eine Street-Workout-Anlage mit einer sogenannten Sportbox, einem Verleihsystem für Sport- und Fitnessequipment, erstellt und der Skatepark ausgebaut. Bei der Allmend im Fondli entstanden eine Outdoor-Fitness-Anlage und ein neuer, fest installierter Pumptrack.

Weiter verweist der Stadtrat darauf, dass sich das erstmals 2022 durchgeführte Angebot Active City, das dieses Jahr insgesamt 65 Sport- und Bewegungslektionen im öffentlichen Raum bot, erfolgreich etabliert habe. Auch der City-Orientierungslauf mit 55 Posten auf Stadtgebiet sei auf eine erfreuliche Resonanz gestossen. Dieser ist verfügbar über app.city-ol.ch und bietet fünf verschiedene Strecken durch die Stadt.