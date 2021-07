Dietikon Spitzenschwinger Curdin Orlik grüsst jetzt von einem 40-Tönner von Planzer Das Dietiker Logistikunternehmen will mit der Aktion seine Wertschätzung für den Bündner zum Ausdruck bringen.

Der echte Curdin Orlik vor seinem Truck-Ebenbild. zvg

Das Logistikunternehmen Planzer gehört zu den Sponsoringpartnern des erfolgreichen Bündner Schwingers Curdin Orlik, der im Berner Oberland zu Hause ist. Jetzt bringt Planzer diese Partnerschaft auf die Strasse. Wie das Dietiker Unternehmen am Freitag mitteilte, fährt ein 40-Tönner von Planzer neu mit dem Konterfei des 28-jährigen Schwingers durch das Berner Mittelland.

Neben einem Logo und Motivationsspruch blickt Orlik vom Truck aus in Zwilchhose und Edelweisshemd nachdenklich in die Welt. Die Firma will mit der Aktion laut Mitteilung ihre Wertschätzung für Orlik zum Ausdruck bringen. (liz)