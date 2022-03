Dietikon Spendenaktion für die Ukraine: Im Pfadihaus Dietikon stapeln sich die Hilfsgüter Zusammen mit seiner Frau Claudia sammelt Pascal Stüssi Hilfsgüter für Bedürftige in der Ukraine, die regelmässig von ukrainischen Fahrern abgeholt werden.

4 Bilder 4 Bilder «Ich will mich nochmals bei allen Involvierten für ihren grossartigen Einsatz bedanken», sagt Pascal Stüssi. Er hat eine Güter-Sammelstelle für Bedürftige in der Ukraine gestartet. Mara Aliotta

«Ich bin eher der Motivator und Claudia ist die Organisatorin», sagt Pascal Stüssi. Der Präsident des Kartells der Ortsvereine Dietikon und Vizepräsident des FC Dietikon und seine Frau haben bei sich zuhause eine Gütersammelstelle für Hilfsbedürftige in der Ukraine auf die Beine gestellt. Aber es gehe hier nicht um ihn und seine Frau, will er betont haben.

«Dieser Erfolg ist den helfenden Vereinen und Privatpersonen zu verdanken.»

Denn als Stüssi am 3. März per E-Mail und auf Facebook informierte, dass er eine Sammelstelle starten wolle, seien sie mit Hilfsgütern überhäuft worden. Auch vor ihrem Haus in Dietikon stapelten sich seither die Ware. «Es ist ausser Kontrolle geraten», sagt er und lacht. «Aber das ist ja schön. Diese Solidarität ist unglaublich rührend.» Das Pfadihaus wurde von der Pfadi Limmattal zur Verfügung gestellt, als sie von der Aktion erfuhr. Mitglieder diverser Vereine und Freunde der Familie helfen jeweils beim Packen.

«Geld kann man nicht essen»

Mindestens einmal pro Woche kommen ukrainische Fahrer nach Dietikon, um die Güter beim Pfadihaus abzuholen. Den Kontakt zu diesen hat Claudia Stüssi über Ukrainerinnen in der Schweiz hergestellt. Kaum ist die Ware in der Ukraine jeweils abgeladen, begeben sich die Fahrer wieder auf ihre zweitägige Reise in die Schweiz. Die Leute vor Ort kommunizieren über sie, was genau benötigt werde.

«Unsere Kontakte sagen, dass momentan vor allem Krücken sowie Nahrungsmittel und Hygieneartikel benötigt werden»,

sagt Stüssi. Auch Kerzen und Babykleidung seien willkommen. Bei Esswaren sei die lange Haltbarkeit besonders wichtig. Insgesamt sind bereits zwei vollgeladene Transporter in der Ukraine angekommen.

Manche Ware wird auch bei Stüssis zu Hause (Schützenstrasse 43, 8953 Dietikon) abgeliefert. Diese werden dann zum Pfadihaus Dietikon gebracht. zvg

Und wieso nicht einfach Geld an Hilfsorganisationen spenden? «Geld kann man nicht essen», sagt Stüssi. «Wenn es an gewissen Orten schlicht keine Nahrung mehr gibt, kann man auch mit einer Million nichts besorgen.» Geldspenden würden sie keine annehmen, fügt er hinzu.

Seine Eltern haben ukrainische Kinder aufgenommen

Stüssi selbst hat einen persönlichen Bezug zu der Ukraine. Neben seinen Reisen nach Odessa pflegt er auch Freundschaften, die im Jahr 2000 bei seiner Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff mit ukrainischer Crew entstanden sind. Insbesondere dem einen Kapitän stehe er sehr nahe. «Meine Eltern haben seine Kinder aufgenommen, nachdem sie über Bukarest in die Schweiz flohen», erzählt Stüssi. Der Kapitän und seine Frau seien zurückgeblieben, um ihr Heimatland zu verteidigen.

Bei der Ankunft in der Ukraine werden die Hilfsgüter zwischengelagert. zvg

«Wir wollen hier keine Müllhalde», sagt Stüssi zur Spendenaktion. Zum Glück hätten sie aber bisher nur qualitativ hochwertiges Material bekommen und noch nichts aussortieren müssen. Es sei besonders schön, wenn Privatpersonen Einsatz zeigten und eigens für die Spenden an Hilfsbedürftige einkaufen gingen, sagt Stüssi. Eine Frau aus Dielsdorf habe gar angerufen und gesagt: «Ich habe für 2000 Franken eingekauft und es hat nicht alles in meinem Wagen Platz. Könnt ihr mir beim Transport helfen?» Da sei er baff gewesen, sagt Stüssi. Wie viele Leute bisher gespendet hätten, liesse sich nicht genau sagen. «Aber es waren viele.» Zuletzt will er betont haben: «Ich will mich nochmals bei allen Involvierten für ihren grossartigen Einsatz bedanken.»

5211 Flüchtlinge waren es am Dienstagmorgen 211 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Dienstagmorgen in den Schweizer Bundesasylzentren registrieren lassen, wie eine Sprecherin des Staatssekretariats für Migration (SEM) auf Anfrage sagt. 2121 davon befänden sich in privaten Unterkünften. Rund 800 Personen seien in den Bundesasylzentren im Kanton Zürich untergebracht. «Wie viele Personen aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, lässt sich nicht feststellen, da diese visumsfrei in die Schweiz einreisen und sich bis zu 90 Tage bewilligungsfrei hier aufhalten können», sagt die Sprecherin weiter. Das SEM erwartet mehrere zehntausend Flüchtlinge. Am Dienstagmorgen waren die Bundesasylzentren zu rund 75 Prozent belegt. (vir)

Vor dem Bundesasylzentrum Zürich standen am Sonntag Geflüchtete aus der Ukraine Schlange. Sie warten auf die Registrierung und das Erhalten des Schutzstatus S. Michael Buholzer

Weitere Möglichkeiten zum Spenden:

Grundsätzlich gilt, dass man nur dort spenden sollte, wo die Spende sicher in guten Händen ist. Das heisst: An privaten Spendenaktionen sollte man nur teilnehmen, wenn man die Person kennt. Zudem sollte Transparenz über die Verwendung und den Transport der Güter bestehen.

Da Geldspenden schneller und flexibler einsetzbar sind, wird momentan vor allem finanzielle Unterstützung empfohlen. Es lohnt sich, bei Nonprofit-Organisationen auf das sogenannte Zewo-Gütesiegel zu achten. Das Gütesiegel erhält nur, wer die Spenden zweckbestimmt, wirtschaftlich und wirksam einsetzt. «Ihre Spende in guten Händen», lautet das Motto von Zewo.

Es gibt verschiedene Hilfswerke, die Unterstützung für diverse betroffene Personengruppen bieten. Eine kurze Übersicht mit ein paar Beispielen.

Glückskette

Zu empfehlen ist zum Beispiel die Glückskette – als Spendensammlerin hat sie zwar kein Zewo-Gütesiegel, arbeitet aber mit vielen ­zertifizierten Partnerhilfswerken zusammen.

Hier können Sie mehr erfahren und spenden.

Caritas

Die Caritas Schweiz ist Zewo-zertifiziert. Sie bietet in der Ukraine Nothilfe vor Ort. Zudem werden Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in der Schweiz unterstützt.

Das Hilfswerk bietet die Option, für Ukrainerinnen und Ukrainer eine «Hilfskiste» zu packen. So weiss man direkt, welche Hilfsmittel mit welchem Betrag finanziert werden können.

Hier können Sie mehr erfahren und spenden.

Medair

Die Zewo-zertifizierte Organisation Medair bietet Hilfe in gefährdeten Regionen der Welt, so nun auch in der Ukraine. Sie konzentriert sich auf Nothilfe und die Versorgung von Gemeinschaften vor Ort. Beispielsweise werden in Polen und der Ukraine Versorgungsketten unterstützt.

Medair bietet ausserdem die Wahl zwischen einmaligen Spenden und monatlichen Unterstützungsrogrammen.

Hier können Sie mehr erfahren und spenden.

Pink Cross

In Kriegssituationen sind vulnerable Personengruppen besonders gefährdet. Deswegen arbeitet Pink Cross, der nationale Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz, mit Schweizer und internationalen Organisationen zusammen, um LGBTQ-Ukrainerinnen und -Ukrainer in der Schweiz sowie vor Ort zu unterstützen.

Das Steering Committee, das online eingesehen werden kann, entscheidet über die Verwendung des Geldes. Der «LGBTQ Emergency Fund for Ukraine» wird unter anderem von der Aids-Hilfe Schweiz unterstützt, die ein Zewo-zertifiziertes Hilfswerk ist.

Hier können Sie mehr erfahren und spenden.

Heks

Auch das Heks ist Zewo-zertifiziert. Es unterhält laut eigenen Angaben langjährige Beziehungen zu den reformierten Kirchen in der Ukraine und deren Nachbarländern. Diese kümmerten sich um benachteiligte Menschen in ihrem Land. Und sie ständen, auch jetzt bereit, um zu helfen und Geflüchteten in ihrer Not beizustehen. In der Ukraine unterstützt das Heks insbesondere die Reformierte Kirche in Transkarpatien darin, sich auch in dieser schwierigen Situation um ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung zu kümmern. Viele von ihnen seien zurückgeblieben, während vor allem Frauen und Kinder das Land verlassen haben, heisst es. Zudem wird geholfen, Flüchtende aus den umkämpften Gebieten unterzubringen und diese mit dem Nötigsten zu versorgen.

Hier können Sie mehr erfahren und spenden.