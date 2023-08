Dietikon Spassige Sportzeiten stiessen auf Anklang: Active City ist in Dietikon auf Erfolgskurs Die Stadt Dietikon ist mit der zweiten Ausgabe des Gratis-Sportangebots zufrieden. Gemäss Umfrage lernten viele eine neue Sportart kennen.

Active-City-Verantwortliche können sich beklatschen. Auch die Linedance-Lektionen im Stadtpark waren beliebt. Bild: Severin Bigler

Die Stadt Dietikon ist mit ihrem Sportprogramm Active City zufrieden und möchte es nächstes Jahr wiederholen. Das sechs Wochen dauernde Projekt, das die Bevölkerung zur Bewegung anspornen wollte, wurde Ende Juni abgeschlossen.

Inzwischen hat die Stadt eine Befragung der Teilnehmer und Kursleitenden ausgewertet und kommt zu einem positiven Fazit: «Die zweite Durchführung von Active City im Jahr 2023 war erneut ein voller Erfolg und die gesetzten Ziele wurden erreicht», wie die Stadt Ende Juli in einem Bericht schreibt. Sie möchte das Angebot deshalb vom 20. Mai bis am 30. Juni 2024 zum dritten Mal durchführen.

Wie aus den Unterlagen der Stadt hervorgeht, bewerteten fast alle Teilnehmer und Kursleitenden das Angebot als positiv. 42 Prozent hätten angegeben, dass sie wegen des Programms mehr Sport als üblich getrieben haben. Und insgesamt 40 Prozent hätten die Frage, ob sie nach der Teilnahme einem Sportverein oder einem Bewegungskurs buchen werden, positiv beantwortet. Mehr als die Hälfte hat dank des Angebots offenbar eine neue Sportart entdeckt. Und ein bedeutender Teil konnte wegen des Angebots neue Leute kennenlernen.

Insgesamt wurden 63 kostenlose Kurslektionen in 20 Sportarten durchgeführt. Die Stadt verzeichnete 1378 Teilnahmen. Das sind ähnlich viele wie im letzten Jahr. Der grösste Teil der Teilnehmer war zwischen 50 und 64 Jahre alt. Fast 80 Prozent der Personen waren weiblich. Am beliebtesten waren der Stadt zufolge das Ganzkörper-Workout Bootcamp, die generationenübergreifenden Bewegungsspiele Hopp-La-Fit und die tanzorientierten Angebote Linedance und Zumba.

Stadt kommt selbst für die Kosten auf

Active Fitness wurde 2022 zum ersten Mal in Dietikon lanciert. Das Projekt will die Begeisterung am Sport wecken, die Gesundheit der Bevölkerung fördern und den lokalen Vereinen eine Plattform bieten. Im ersten Jahr wurde das Programm mit Kosten von 15’000 Franken noch vom Sportamt des Kantons Zürich bezahlt. Ab dann musste die Stadt selbst für die Unkosten von nun rund 7000 Franken aufkommen.

Ins Leben gerufen hat das Programm die Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix. Neben Dietikon gehören derzeit im Kanton auch die Städte Bülach, Eglisau, Illnau-Effretikon, Kloten, Winterthur und Wetzikon sowie die Gemeinden Stäfa und Volketswil zu den sogenannten Active Citys.

