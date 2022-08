Dietikon SP hat Catherine Peer aus dem Parteivorstand verabschiedet Catherine Peer und Johannes Küng sind nicht mehr Vorstandsmitglieder in der SP Dietikon. Ihre Nachfolger wurden bereits gewählt.

Catherine Peer von er SP Dietikon. Severin Bigler/Archiv

Die SP Dietikon hat kürzlich an ihrer Parteiversammlung ihren Vorstand neu gewählt. Neben den bisherigen Co-Präsidentinnen Katharina Kiwic und Aurora Melo Moura sowie den bisherigen Vorstandsmitgliedern Anton Kiwic, Kerstin Camenisch und Sven Koller wurden neu auch Matteo Casanova und Susanne Ernst in den Vorstand gewählt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Casanova hat Jahrgang 1996 und Ernst Jahrgang 1973.

Aus dem Vorstand verabschiedet haben sich derweil Johannes Küng und Catherine Peer. Letztere hat sich entschieden, keine Ämter mehr anzunehmen. Peer hat sich im Frühling aus der Lokalpolitik verabschiedet, in der sie sich viele Jahre engagiert hatte. Sozusagen als krönender Abschluss war sie von März 2021 bis März 2022 Präsidentin des Dietiker Gemeinderats.

Johannes Küng von der SP Dietikon. zvg

Weiterhin Mitglied des Dietiker Parlaments ist Johannes Küng. Er habe sich nun aber «infolge seiner beruflichen, privaten und ehrenamtlichen Pflichten» entschieden, die Parteivorstandsarbeit seiner Nachfolge zu überlassen, heisst es in der SP-Mitteilung. Unter anderem ist Küng 2021 Vater geworden.

Mit sieben Sitzen im Dietiker Parlament ist die SP dort die zweitstärkste Kraft nach der SVP, die neun Sitze hat.