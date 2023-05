Dietikon SP, Grüne und Mitte fordern mehr Einsatz für Menschen mit Behinderung Der Dietiker Stadtrat soll aufzeigen, wie die schleppende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene vorangetrieben werden kann.

Mit Aktionstagen setzen sich Behindertenorganisationen für mehr Gleichstellung in der Gesellschaft ein. Themenbild: Valentin Hehli

Vor neun Jahren verpflichtete die Schweiz sich dazu, die Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu fördern, sie gegen Diskriminierungen zu schützen und Hindernisse, mit denen sie konfrontiert sind, zu beheben. Mit dem Beitritt zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention), das mittlerweile von 186 Ländern ratifiziert wurde, legte die Schweiz einen wichtigen Grundstein für die Rechte der rund 1,8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer mit Behinderungen.

Die Umsetzung geriet seither aber immer wieder in die Kritik. «Die Empfehlungen des Ausschusses zeigen einen sehr hohen Nachholbedarf in der Schweiz auf, in vielen Gebieten und auf grundsätzlicher Ebene», sagte Markus Schefer, Professor für Staatsrecht an der Universität Basel und Mitglied des Ausschusses der UN-Behindertenrechtskonvention, vor gut einem Jahr, nachdem der Ausschuss den aktuellen Stand in der Schweiz geprüft hatte.

Dieser Nachholbedarf veranlasste drei Dietiker Gemeinderatsmitglieder, das Thema auch lokal stärker zu verankern. «Der Stadtrat wird gebeten, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Dietikon nach Kräften zu unterstützen», schreiben Catalina Wolf-Miranda (Grüne), Katharina Kiwic (SP) und Martin Christen (Mitte) in einem gemeinsamen Postulat. Denn die besagte Evaluation des aktuellen Stands zeige noch grosse Lücken bei der Erreichung der Ziele auf.

19 von 36 Gemeinderatsmitgliedern unterstützen den Vorstoss

Im Vorstoss regen Wolf-Miranda, Kiwic und Christen an, eine umfassende Strategie für Menschen mit Behinderungen und einen Aktionsplan für die Umsetzung aller Rechte, die sich aus dem Übereinkommen ergeben, zu erarbeiten. Weiter solle die Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Stellen auf Kantons- und Gemeindeebene gestärkt werden. Zudem verweisen sie darauf, dass auch der Kanton Zürich die Gemeinden in ihren Bemühungen unterstütze.

«Wenn wir als Land so schlechte Noten erhalten, sollten wir die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Dietikon genauer anschauen», sagt Kiwic auf Anfrage. So könne der Stadtrat in seiner Antwort auf das Postulat aufzeigen, wo er zurzeit bei der Thematik stehe und welche Handlungsoptionen er für Verbesserungen sehe. Der Ruf nach mehr Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderungen hat in Dietikon politisch Gewicht: Weil das Postulat von 16 Gemeinderäten von SP, Grünen, Mitte, AL, FDP und Gamfa mitunterzeichnet wurde, stehen insgesamt 19 von 36 Gemeinderatsmitgliedern hinter dem Anliegen.

Die Entstehung des Postulats gehe auf eine Kooperation von den Grünen und der SP zurück, erzählt Kiwic. Beim Austausch darüber, wie beide Parteien ihre Zusammenarbeit in der Dietiker Politik vertiefen können, sei die Idee für den gemeinsamen Vorstoss entstanden. Um das Anliegen breiter abzustützen, seien beide Parteien dann auf Martin Christen zugegangen. Der Mitte-Gemeinderat hat sich in der Vergangenheit nämlich immer wieder mit Vorstössen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen starkgemacht.