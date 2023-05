Dietikon So hat sich der Ukraine-Krieg auf die Arbeit der Stadt Dietikon ausgewirkt Der Krieg in der Ukraine ist eines der Hauptthemen im Dietiker Geschäftsbericht 2022. Die verschiedenen Abteilungen der Stadt wurden letztes Jahr mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert.

Der Ukraine-Krieg hat die Stadt Dietikon 2022 vor grosse Herausforderungen gestellt. An einer Mahnwache bei der Markthalle auf dem Kirchplatz kamen am 6. März rund hundert Personen zusammen, um die Solidarität der Dietiker Bevölkerung mit der Ukraine zu zeigen. Bild: David Egger/Archiv

Die Stadt Dietikon blickt zurück. 2022 sei ein «turbulentes Jahr» gewesen, heisst es im jüngst erschienenen Geschäftsbericht. Der Grund dafür: der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen. Das Thema taucht im 100 Seiten umfassenden Bericht an verschiedenen Stellen auf und stellte die Politik sowie die verschiedenen Verwaltungsabteilungen vor diverse Herausforderungen.

«Der Ukraine-Krieg beschäftigte den Stadtrat gleich von Anfang an; so sorgten unter anderem die aufzunehmenden Flüchtlinge und deren Unterbringung und Integration, die androhende Energiekrise sowie die steigenden Lebenshaltungskosten für einigen Diskussionsbedarf», hält etwa der Stadtrat in seinem Jahresrückblick fest.

Unterbringung der Geflüchteten als Herausforderung

Gefordert waren unter anderem die Mitarbeitenden der Sozialabteilung. Sie mussten Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten aus der Ukraine bereitstellen und deren Existenz mittels Nothilfe sichern. Zudem führten sie persönliche Beratungen durch. Gemäss Geschäftsbericht haben sich im Intake im ersten Quartal 138 Personen und im zweiten Quartal 162 Personen angemeldet. Dies sei doppelt so viel wie üblich.

Auch die Infrastruktur- sowie die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung wurden durch den Konflikt in der Ukraine vor neue Herausforderungen gestellt. Dort lag der Fokus auf dem Thema Energie. So habe die befürchtete Gasknappheit zu massiven Verwerfungen am Energiemarkt geführt, heisst es im Bericht der Infrastrukturabteilung. «Dank der langfristigen Beschaffungsstrategie der Gasversorgung Dietikon und seiner Partnerwerke konnten die heftigsten Ausschläge aber geglättet werden.» Die Versorgung sei zu jeder Zeit sichergestellt gewesen.

Wasserversorgung hat vorgesorgt

Auch in der Wasserversorgung war die Energiemangellage Thema. Erfreulicherweise habe man sich damit aber schon seit längerem auseinandergesetzt und sei nicht so sehr von den Ereignissen betroffen wie andere Versorgungsbereiche, schreibt die Infrastrukturabteilung. Bereits 2018 sei das wichtigste Grundwasser-Pumpwerk im Limmattal, das Pumpwerk Schönenwerd II des Wasserwirtschaftsverbandes, mit einem Notstromaggregat ausgestattet worden. In der Abwasserentsorgung hingegen sei der Energiemangel effektiv ein neues Thema, insbesondere für den Betrieb der kommunalen Regenwasserrückhaltebecken und Schmutzwasserpumpstationen. «Um einen Rückstau in das vorgelagerte Einzugsgebiet verhindern zu können, sind solche Sonderbauwerke ebenfalls mit provisorischen Notstromanlagen ausgestattet worden.»

Mit einer drohenden Energiemangellage musste sich auch die Sicherheitsabteilung auseinandersetzen. Im August hatte die Sicherheitskommission ihre erste Sitzung. Als Sofortmassnahme wurde unter anderem für das Stadthaus sowie das Alters- und Gesundheitszentrum eine Ausstattung mit Notstromaggregaten eingeleitet. Diese wurden als Übergangslösung angemietet. «Um auf die Massnahmenstufe des Bundes vorbereitet zu sein, hat die Stadt Dietikon zudem den Stromverbrauch ihrer betroffenen Gebäude – die Schulanlagen, das Stadthaus, das Hallenbad Fondli und das Alters- und Gesundheitszentrum – von den EKZ analysieren lassen», schreibt die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung.

Weiter hat die Sicherheitskommission verschiedene Massnahmen erarbeitet, die ab dem 24. Oktober umgesetzt wurden. Als Sofortmassnahme wurden die beiden Netzbrunnen mit Umwälzpumpe auf dem Vorplatz des Stadthauses sowie auf dem Kirchplatz abgestellt. Weiter wurden unter anderem die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden reduziert, die Leuchtdauer der Weihnachtsbeleuchtung sowie die Betriebszeiten der Sauna und des Dampfbades im Hallenbad Fondli verkürzt.