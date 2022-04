Dietikon Sie setzen besonderen Frauen ein literarisch-musikalisches Denkmal Im Rahmen der Spoken-Word-Reihe «zmitts drin» im Dietiker Stadtkeller präsentierte das Duo Fitzgerald & Rimini sein Album «50 Hertz» – das Publikum war beeindruckt.

Ariane von Graffenried und Robert Aeberhard bilden das Duo Fitz­gerald & Rimini, das im Stadtkeller Dietikon auftrat. Angelo Kunz

Als Netzbrummen bezeichnet man eine unerwünschte von der Netzspannung herkommende Schwingung. In Europa beträgt die Brummfrequenz 50 Hertz. Dieses Brummen, ein Albtraum in den Ohren der allermeisten Tontechniker, war am Mittwochabend im Dietiker Stadtkeller für einmal sehr willkommen als Basis für die Begleitmusik. Bewusst störend und doch schön.

Im Rahmen der Spoken-Word-Reihe «zmitts drin» präsentierte das Duo Fitzgerald & Rimini, die Autorin Ariane von Gaffenried und der Musiker Robert Aeberhard, ihr neues Album mit Textbuch, «50 Hertz», mit dem sie 2020 den Literaturpreis des Kantons Bern gewannen. Darauf stellen die beiden bewusst Störenfriede und Plagegeister in den Vordergrund, Frauen der Geschichte, die aneckten, aufbegehrten oder im letzten Moment scheiterten. Das Duo widmet acht von ihnen eine hörspielartige Ballade mit Hintergrundmusik.

Über die erste Frau im Weltall und einen Sexroboter

«Olympia» von Edouard Manet. zvg

Von Walentina Tereschkowa, der ersten Frau im Weltall, führte das Duo die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Deutschland von 1848, wo die Geschichte der jungen Barrikadenkämpferin Auguste Wenzel erzählt wurde. Weiter ging es mit dem Sexroboter Harmony und der als Typhus-Mary bekannt gewordenen Mary Mallon, dem wohl ersten bekannten Superspreader der Geschichte. Auch Fräulein Rottenmeier, Gouvernante aus dem Heidi-Roman, und dem dunkelhäutigen Modell im Hintergrund des weltberühmten Bildes «Olympia» von Edouard Manet widmete das Duo eine Ballade.

Flüssig und wortgewandt zogen Fitzgerald & Rimini den Stadtkeller in ihren Bann und setzten auf diesem Weg diesen Frauen literarisch-musikalische Denkmäler.

Literarisch-musikalisch deshalb, weil bei Spoken Word ein lyrischer Text oder eine Erzählung einem Publikum vorgetragen wird. Das gesprochene Wort steht im Vordergrund, wird oft aber auch musikalisch begleitet wie im Falle von Fitzgerald & Rimini. Den Reiz solcher Darbietungen machen dennoch die Texte aus, die Texte, die meist reich an Wortspielen sind.

«Spoken Word ist gewöhnungsbedürftig»

Diesbezüglich kam das Publikum im Stadtkeller voll auf seine Kosten. Die teils drei­sprachigen Texte mit intelligenten Reimen und der hin­gebungsvollen Darbietung von Ariane von Gaffenried machten den Besuch für Spoken-Word-Fans lohnenswert.

Der Auftritt von Fitzgerald & Rimini war der vierte innerhalb der im Januar gestarteten Spoken-Word-Reihe im Stadtkeller. Irene Brioschi, Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon und Initiatorin der Reihe, zeigt sich mit den bisherigen Vorstellungen zufrieden: «Da wir immer andere Künstler einladen, gibt es spannende Kombinationen und so ist jede Show einzigartig. Leider ist das Publikum nach der Pandemie noch etwas zögerlich, auch wenn Spoken Word nicht unbedingt die breite Masse anspricht. Bei denen, die kommen, kommt das Ganze aber sehr gut an.»

Dem kann Zuschauerin Sandra Coduri aus Dietikon nur beipflichten: «Spoken Word ist gewöhnungsbedürftig, auch ich musste erst einmal reinkommen. Die Performance war zwar anspruchsvoll, jedoch perfekt inszeniert und düsterer als erwartet, mit vielen geschichtlichen Nuancen. Ich bedauere es, dass nicht mehr Leute gekommen sind.»