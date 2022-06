Dietikon «Sie nahmen es in Kauf, jemanden zu töten»: 46 Monate Freiheitsstrafe und 7 Jahre Landesverweis für BMW-Rowdy Nun musste der Kosovare vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben, dessen BMW 2019 zur brutalen und fast tödlichen Waffe wurde.

Wie ein Abschusskommando: Rechts die Waffe, links das kaum mehr zu erkennende Zielobjekt. So präsentierte sich die Unfallsituation den Rettungskräften am 5. Oktober 2019. zvg / Kapo ZH

Am 5. Oktober 2019 gegen 18.30 Uhr schoss ein 600 PS starker BMW M5 F90 einen Ford ab – auf der Bernstrasse bei der Dietiker Schönenwerdkreuzung. Die Ford-Focus-Fahrerin und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Noch heute leiden sie unter den Folgen des Unfalls, wie die Bezirksgerichtsverhandlung am Mittwoch einmal mehr zeigte.

«Ich habe täglich Schmerzen»,

sagte die Frau. Am liebsten sitzt sie. Stehen und Gehen sind eine Tortur für ihren Fuss.

Früher fuhr sie gern Ski und trieb diverse Sportarten. Sie war ein Energiebündel. Jetzt ist sie ein Unfallopfer und muss sich genau überlegen, ob sie einen Spaziergang wagen soll. Denn wenn sie es tut, wächst schnell der Schmerz. Ihre einstige Freiheit ist weg. Für immer.

«Ich werde das lebenslang haben»,

erklärte die Frau. Sie sei jetzt an einem Punkt, wo die Mediziner alles geflickt hätten, was sie flicken können. Besser wird es nicht mehr. Eher schlechter.

Im Gerichtssaal flossen Tränen

Die Frau wirkte vor Gericht stark, und gefasst – bis sie von ihrer Tochter erzählte, die ebenfalls mit vielen körperlichen und psychischen Folgen zu kämpfen hat. Die Stimme der Frau versagte. Aber sie verstand, dass Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei all das hören muss. Sie putzte die Tränen weg, und sprach weiter, auch über ihren Mann, dessen Leben ebenfalls auf den Kopf gestellt wurde, und der auch an seine Grenzen kam.

Die Verantwortung für all das trägt ein heute 22-jähriger Kosovare aus Dietikon, der 2019 den BMW fuhr. «Ein Hochleistungsfahrzeug, gebaut für die Rennstrecke», sagte der Staatsanwalt vor Gericht.

Es habe ihm nun wehgetan, dem Opfer zuzuhören, sagte der Unfallfahrer vor Gericht. «Ich würde diese Autofahrt am liebsten rückgängig machen», sagte er. Seine Stelle als Automobilfachmann hat er aufgegeben.

«Ich will nichts mehr mit Autos zu tun haben. Wenn ich als Beifahrer in einem Auto sitze, habe ich heute selber Angst»,

sagte er, der den Führerausweis abgegeben musste und nur noch öV fährt. Kurz nachdem er 2019 aus der 22-tägigen Untersuchungshaft entlassen wurde, begann er im Detailhandel zu arbeiten. Dort wurde er inzwischen befördert und die nächste Weiterbildung steht schon an. Er wolle weiter aufsteigen, antwortete er auf Moser-Freis Frage nach seinen Zukunftsplänen.

Der Angeklagte legte ein Konto für die Opfer an

Seine Verteidigerin betonte unter anderem, dass er ein Konto eingerichtet habe, auf dem er für die Opfer spare. Rund 3000 Franken liegen heute darauf.

«Das ist grob gesagt lächerlich», sagte dazu der Anwalt der Opfer. Er hätte mehr sparen können, wenn man bedenke, dass er unter anderem Ferien im Kosovo gemacht hat. «Das zeigt seine Prioritätensetzung. Zuerst kommt sein Spass, danach kommen die anderen.»

Es sei ein Wunder, dass die Frau und ihre Tochter noch lebten, betonte zudem der Staatsanwalt. Er kritisierte, dass der BMW-Fahrer nach dem Unfall den Opfern nicht wirklich geholfen habe. Das sei «schäbig, charakterlos und menschenverachtend». «Schon darum muss er des Landes verwiesen werden.» Der Angeklagte argumentierte, er sei nach dem Unfall unter Schock gestanden.

Wichtige Datenauswertung in München für den Dietiker Fall

Die BMW-Gruppe in München hat die vom Airbag-Recorder aufgezeichneten letzten fünf Sekunden der Unfallfahrt ausgewertet. Resultat: Er beschleunigte stark und fuhr mit Heckantrieb und ausgeschaltetem Stabilitätskontrollsystem (DSC, auch bekannt als ESP) – und das, obwohl BMW wegen Unfallgefahr selbst davor warnt, das DSC abzuschalten. Das Abschalten ist laut Staatsanwalt vor allem in zwei Situationen nötig: Auf der Rennstrecke, um die volle Leistung zu erzielen, und beim Anfahren im Schnee.

Die Verteidigerin argumentierte trotz der Daten von BMW, der Kosovare habe das DSC gar nicht ganz ausgeschaltet. Zudem meinte sie, dass der Staatsanwalt das Verfahren unnötig in die Länge gezogen habe.

Er ist «ein Kumpel» des Ferrari-Unfallfahrers

Der Staatsanwalt wies daraufhin auf die vielen Fälle hin, die er habe, und nannte als Beispiel den Kosovaren, der 2021 in Dietikon einen Ferrari zu Schrott fuhr – «ein Kumpel» des BMW-Fahrers. Der Staatsanwalt forderte insbesondere vier Jahre Freiheitsstrafe und sieben Jahre Landesverweis, die Verteidigerin hingegen beantragte 20 Monate Freiheitsstrafe bedingt, zudem sei auf einen Landesverweis zu verzichten.

Über 100'000 Franken Genugtuung verlangt

Der Anwalt des Opfers forderte unter anderem 70'000 Franken Genugtuung für die Frau, 50'000 Franken für die Tochter und 25'000 Franken für den Mann respektive die Tochter.

Am Mittwochabend um 20.20 Uhr verkündete Bezirksgerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei das Urteil. Der Kosovare wurde der mehrfachen schweren Körperverletzung und der mehrfachen Unterlassung der Nothilfe schuldig gesprochen. Bestraft wird er mit 46 Monaten Freiheitsstrafe unbedingt, sieben Jahre Landesverweis und einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 100 Franken. Der Landesverweis gilt nicht nur für die Schweiz, sondern für den ganzen Schengenraum.

Gegen das Waffengesetz verstossen

Zudem wird die zweijährige Bewährungsfrist einer bedingt ausgesprochen Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Franken, die die Staatsanwaltschaft Baden am 1. Februar 2019 per Strafbefehl ausgesprochen hatte, um ein Jahr verlängert. Er wurde damals eines Verstosses gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen – er wurde erwischt, als er illegalerweise ein gefährliches Messer bei sich hatte.

Nun hat der Kosovare Schulden von über 200'000 Franken

Weiter erkannte das Gericht, dass der Kosovare gegenüber der Frau, ihrem Kind und sowie deren Ehemann beziehungsweise Vater dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Er muss der Frau zudem 70'000 Franken Genugtuung plus fünf Prozent Zinsen seit dem Unfalltag zahlen. Für die Tochter sind es 50'000 Franken plus Zinsen, für den Ehemann beziehungsweise Vater 25'000 Franken plus Zinsen.

Weiter ist er verpflichtet, der Opferfamilie eine Prozessentschädigung von rund 25'800 Franken zu zahlen. Und schliesslich muss er auch die Verfahrenskosten von rund 26'800 Franken plus die Gerichtsgebühr von 4500 Franken. Einzig die 36'500 Franken, die seine Verteidigerin gekostet hat, gehen auf die Staatskasse. Ohne die Kosten der Verteidigerin und den noch nicht näher bestimmten Schadenersatz steht er damit vor Rechnungen von über 220'000 Franken.

Aus Sicht des Gerichts gibt es keinen objektiven Grund, an den Daten des Airbag-Recorders zu zweifeln. Zudem erachtete es die Aussagen des Beifahrers des Kosovaren sowie Aussagen weiterer Personen als glaubhaft. Und so folgte es bezüglich des Ablaufs des Geschehens in grossen Teilen der Anklageschrift.

«Sie wollten das Auto ausprobieren und an die Grenzen gehen»,

hielt Moser-Frei fest. Er habe auf Heckantrieb umgeschaltet und damit das DSC abgeschaltet. Zudem habe er auf seiner Fahrt immer wieder gebremst, um wieder Gas zu geben. Als Automobilfachmann, der im Umgang mit potenten Autos geübt sei, habe er gewusst, dass bei einem 600 PS starken BMW das Heck ausbrechen könne.

«Sie haben in Kauf genommen, dass sie jemanden töten könnten. Das Überleben der Opfer hing an einem seidenen Faden. Es ist grosses Glück, dass die beiden überlebt haben haben»,

sagte Moser-Frei.

Die Richterin wies in der Erläuterung des Urteils auch darauf hin, dass der Täter, wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, nicht alles Zumutbare gemacht habe, um den Opfern zu helfen. Unter anderem kritisierte sie, dass er während des rund einminütigen Telefonats mit dem Notruf nicht erwähnt hatte, dass zwei Personen, darunter ein Kind, verletzt seien. «Hätten sie der Einsatzleitzentrale gesagt, dass ein Kind verletzt ist, hätte diese sofort den Helikopter losgeschickt.» Stattdessen seien «wertvolle Minuten» verloren gegangen.

Zudem gab er die Örtlichkeit nur ungenügend an; am Telefon sprach er von einer «Avia-Tankstelle in Schlieren». Er hätte, um die Örtlichkeit zu präzisieren, beispielsweise sagen können, dass es bei der Garage Egger oder in in der Nähe des Autobahnanschlusses Urdorf-Nord sei. «Es ist ein Notruf, der nicht korrekt gegeben wurde», machte Moser-Frei klar.

Öffentliches Interesse am Landesverweis höher gewichtet

Zum Landesverweis hielt die Bezirksgerichtspräsidentin fest, dass schwere Körperverletzung eine Katalogtat sei, die zwingend einen Landesverweis nach sich ziehe. Ausnahmen gibt es nur für sogenannte Härtefälle. Es gab diverse Argumente für einen Härtefall. Der Mann ist hier geboren, hier aufgewachsen und hier in die Schule gegangen und seine Familie lebt hier. Aber das Gericht gewichtete letztlich das öffentliche Interesse der Schweiz, vor kriminellen Ausländern geschützt zu sein, als höher als die privaten Interessen des Kosovaren. Das war ganz im Sinne des Staatsanwalts. Dieser hatte in der Gerichtsverhandlung unter anderem gesagt: «In der Schweiz gut ausgebildete Handwerker sind auch im Kosovo sehr gesucht.»

Auch das Gericht erachtete die Verfahrensdauer als zu lange

Als leicht strafmildernd erachtete das Bezirksgericht unter anderem den Umstand, dass das Verfahren «definitiv zu lange» gedauert habe. Ebenso wurde seine Reue zu einem kleinen Teil berücksichtigt. Als straferhöhend wurde die Vorstrafe berücksichtigt.

Um 21.08 Uhr schloss Richterin Moser-Frei die Urteilsverkündung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es könnte vom Täter noch vor das Obergericht weitergezogen werden.

Warum kein Schuldspruch wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln erfolgte

Für juristisch Interessierte sei hier der Vollständigkeit halber noch festgehalten, dass der Mann auch wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln und des pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall angeklagt war. Das Gericht erachtete zwar auch diese Delikte als erfüllt, sprach ihn deswegen aber nicht schuldig. Denn der Unrechtsgehalt dieser Delikte sei bereits mit den beiden anderen Schuldsprüchen abgegolten. Anders gesagt: Der Schuldspruch wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung konsumiert die qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln und der Schuldspruch wegen mehrfacher Unterlassung der Nothilfe konsumiert das pflichtwidrige Verhalten bei Unfall.