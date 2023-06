Dietikon «Scriptum»: Corinne Frischknecht feiert zehn Jahre als Inhaberin 2013 übernahm Corinne Frischknecht die Buchhandlung Scriptum an der Bremgartnerstrasse in Dietikon. Für die Jubiläumsfeier hat sie einen bekannten Schauspieler engagiert.

18 Bilder 18 Bilder Corinne Frischknecht hat die Buchhandlung Scriptum vor zehn Jahren als Inhaberin übernommen. Bild: Severin Bigler

Verschiedene Zimmer mit einer vielfältigen Auswahl an Büchern, Dekorations- und Geschenkartikeln und vieles mehr gibt es in der Dietiker Buchhandlung Scriptum zu entdecken. Auch die den Jahreszeiten angepasste Inneneinrichtung zeichnet die Buchhandlung aus.

Gegründet wurde «Scriptum» vor 35 Jahren von Mengia Cincera. 2013 hat Corinne Frischknecht das Geschäft übernommen. Vor fünf Jahren zog das «Scriptum» von der Bremgartnerstrasse 25 ins Gebäude gegenüber an der Bremgartnerstrasse 23. Die Geschäftsfläche konnte die Buchhandlung so von 35 auf 100 Quadratmeter vergrössern.

Fernab von der Hektik des Alltags

«Damit konnten wir uns den Traum erfüllen, aus unserer Buchhandlung eine Wohnbuchhandlung zu machen», sagt Frischknecht. So findet man im Wohnzimmer Kochbücher, im Kinderzimmer Bilderbücher und im Büro Biografien. Es werden jedoch nicht nur Bücher verkauft, sondern auch viele Geschenkartikel, kleine Mitbringsel und Gruss- und Dankeskarten, die zwischen den Büchern platziert werden. «Da wir sehr viele Stammkundinnen und Stammkunden haben, kaufen wir immer nur kleine Mengen ein. So können die Kundinnen und Kunden bei uns immer wieder Neues entdecken», sagt Frischknecht.

Die Kundschaft schätze die heimelige Atmosphäre im «Scriptum», das sich vis-à-vis vom Stadthaus befindet. Der Laden hat Charme und ist ein Ort, an dem man der Hektik des Alltags entfliehen kann – hier hat das Verkaufsteam noch Zeit, um mit persönlichen Tipps zu helfen.

Corinne Frischknecht hat ursprünglich Luftverkehrsangestellte gelernt. Sie hat die Höhere Tourismusfachschule abgeschlossen und viele Jahre in verschiedenen Bereichen der Luftfahrt gearbeitet. «Irgendwann wollte ich noch etwas anderes lernen und habe mich deshalb für den Quereinsteigerkurs zur Buchhändlerin entschieden. Am ersten Kurstag sah ich am Anschlagbrett die offene Stelle in Dietikon. Ich habe mich beworben und wusste bereits nach dem ersten Gespräch mit Mengia Cincera, dass ich die Buchhandlung irgendwann übernehmen werde.»

Seit Frischknechts Start im «Scriptum» sind nun zwölf Jahre vergangen und nun kann sie bereits ihr zehnjähriges Jubiläum als Inhaberin feiern. «Es ist nicht immer einfach, in der heutigen Zeit eine kleine unabhängige Buchhandlung zu führen. Es steckt viel Arbeit dahinter und es braucht neben den Kundinnen und Kunden im Geschäft auch die Grosskunden, namentlich die Bibliotheken und Schulen. Wichtig ist auch, die Kunden auf unseren Webshop aufmerksam zu machen, auf Social Media präsent zu sein und immer wieder Neues auszuprobieren.»

Besonders stolz ist Frischknecht darauf, dass sie bereits die zweite Lernende zur Buchhändlerin EFZ ausbilden darf. «Es wird uns nie langweilig, sondern wir sind jeden Tag aufs Neue gefordert. Aber es macht Spass und es ist der schönste Beruf der Welt.»