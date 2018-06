Erfolg — trotz Ausfall der Italiener

Das Public Viewing war unumstritten der beliebteste Ort in Dietikon an diesem Abend. Wohl übertragen einige andere Beizen in unmittelbarer Nähe das Spiel ebenfalls, doch nur wer gar keinen Platz mehr im weissen Zelt fand, gab sich mit kleineren Bildschirmen zufrieden. Der Anlass schien beinahe obligatorisch zu sein.

Zeindler rechnete im Vorfeld nicht mit einem so grossen Erfolg. «Neben den Schweizern sind die Italiener die grössten Zugpferde», sagt er. Doch er wurde von gutem Wetter und Fans aus verschiedensten Ländern überrascht. «Hajde, hajde», klang es immer wieder. «Dai Embolo, dai» riefen die Italiener, die trotzdem gekommen waren, um für die Schweiz zu fanen. Am Public Viewing hatte sich ein durchmischtes Volk in rotem Tenue gefunden.

Da waren beispielsweise die Mütter mit den Kleinkindern. Ein Mädchen war so stark im WM-Fieber, dass es sich kaum die Jacke zumachen liess. «Das Schweizerkreuz muss man doch sehen», sagte sie. Eine weitere Gruppe waren die Jugendlichen, die meist in kleineren Grüppchen zusammenstanden und die Spieler und Zuschauer abwechslungsweise kommentierten. Wohl gab es auch die eingefleischten Fussballfans, doch waren sie nicht in der Überzahl. Ein grosser Teil der Zuschauer waren temporäre Fussballfans. Diese haben nicht allzu viel Ahnung von Offsides, Nachspielzeit oder den aktuellen Rekordhaltern. Trotzdem stürzen sie sich für die vier WM-Wochen in die Trikots und verfolgen die Matches mit geschminkten Wangen und emotionalen Ausbrüchen. An den Spielen unter der Woche ist das Publikum jeweils um ein Vielfaches kleiner: «Dann kommen eher Schüler, oder solche, die über ihre Mittagspause ein Spiel anschauen», sagt ein Servicemitarbeiter.

«Schweizer können Gefühle zeigen»

Der Match gegen Serbien brach alle Rekorde: Die Zuschauer standen sogar hinter den Absperrgittern und versuchten von dort, einen Blick auf das Spiel zu ergattern. Nur die VIP-Gäste auf dem Podest im hinteren Teil des Zelts konnten ihre Füsse strecken.

Die meisten waren froh, wenn sie einen Stehplatz hatten, bei dem sie das Spiel sahen. Doch egal ob VIP-Platz oder Stehplatz: Wenn ein Tor fiel oder eine Torchance in unmittelbarer Nähe war, brach der Jubel aus. «Die Schweizer können auch Gefühle zeigen. Nach ein bis zwei Bieren kommen sie ganz schön aus sich heraus», sagt ein Servicemitarbeiter. Die Vorstellungen gingen bislang ohne Ausschreitungen vonstatten. «Wir hatten nie irgendwelche Unruhestifter», sagt ein Mitarbeiter.

Während des ganzen Spiels der Schweiz gegen Serbien war die Polizei vor Ort. Doch sie trat nur kurz in Aktion: Nach dem Schweizer Tor liessen sich einige Jugendliche kaum von der Leinwand wegbringen. Eine kurze Anweisung der Ordnungshüter genügte jedoch, um den Zuschauern wieder freie Sicht auf die Spielpartie in Russland zu gewähren. Es war der einzige Zwischenfall an dem fröhlichen Freitagabend. Oder wie es Zeindler sagen würde: «Es war ein Weltklasse-Abend.» Einen solchen wird es vermutlich auch heute Abend geben, wenn die Schweiz um 20 Uhr gegen Costa Rica spielt.