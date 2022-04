Die Dietiker Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend fand für einmal ohne die Stadtpolizei statt – der eingeteilte Polizist hatte sich am Vorabend eine Verletzung zugezogen.

35 von 36 Mitgliedern des Gemeinderats waren anwesend.

Bei der Gemeinderatssitzung im März konnten die Parlamentsmitglieder auf einer Liste eintragen, wie viel ihres Sitzungsgelds sie für Opfer des Kriegs in der Ukraine spenden wollen. Gemeinderatspräsident Anton Felber (SVP) informierte nun, dass so 5025 Franken zusammengekommen seien. Das Gemeinderatsbüro werde noch entscheiden, welche Organisation dieses Geld erhält.

Bei der Gemeinderatssitzung im März wurde eine Schweigeminute für die Ukraine abgehalten. In einer persönlichen Erklärung kritisierte dies nun Max Bodenmann (Free Gaza). Er hielt das Prinzip der Neutralität hoch, das der Bundesrat «versenkt» habe. Die Schweiz mache zudem aus den ukrainischen Flüchtlingen im Vergleich mit anderen Flüchtlingen «besonders privilegierte Menschen». Zudem fragte Bodenmann: «Wie können wir es uns erlauben, in einer multikulturellen Stadt so einseitig zu sein?» Die Einheimischen mit Migrationshintergrund seien «schockiert». Bodenmann hofft, dass künftig auf solche Schweigeminuten verzichtet wird.

Einstimmig genehmigte der Gemeinderat die Bauabrechnung zur Sanierung und Erweiterung des Pausenplatzes des Zentralschulhauses. Der neue Pausenplatz wurde 2018 fertig und 2019 erfolgte die letzte Zahlung. Der Gesamtkredit von 1,383 Millionen Franken wurde um etwas mehr als 12000 Franken überschritten. Das Ja war mit dem Hinweis an den Stadtrat verbunden, dass ein noch falscher Punkt im Stadtratsantrag noch zu korrigieren sei.

Zum Postulat von Olivier Barthe (FDP) betreffend Videoüberwachungen gegen Vandalismus wurde Bericht erstattet.

Die Interpellation von Ottilie Dal Canton (Mitte) betreffend Littering und illegaler Abfall wurde beantwortet.

Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Polizeikontrollen gegen Zigarettenstummel wurde beantwortet.

Das Postulat von Kerstin Camenisch (SP) betreffend Verkehrsberuhigung auf der Bremgartnerstrasse wurde mit 18 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung an den Stadtrat überwiesen.

Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Begrünung des SBB-Areals im Limmatfeld wurde mangels Zeit auf die nächste Sitzung verschoben.

Die nächste Sitzung des Dietiker Gemeinderats findet am 5. Mai statt. An dieser Sitzung wird auch eine parlamentarische Fragestunde stattfinden. Bis 3. Mai können die Parlamentsmitglieder ihre Fragen an den Stadtrat übermitteln.