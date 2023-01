Dietikon Schulanlage Wolfsmatt: So will die Stadt für Sicherheit bei der Baustelle sorgen Der Dietiker Stadtrat sagt, wie er in der von 2024 bis 2028 dauernden Bauzeit Unfälle verhindern will. Einige Details sind noch offen.

Die Dietiker Schulanlage Wolfsmatt wird 2024 zur Baustelle. Florian Schmitz

Die Sanierung und Erweiterung der Dietiker Schulanlage Wolfsmatt soll ab Sommer 2024 in zwei Etappen stattfinden. In den ersten zwei Jahren werden die Neubauten erstellt, danach folgt bis Sommer 2028 die Sanierung der bestehenden Bauten. Gemeinderätin Muriel Pestalozzi (GLP) hat nun mittels einer Kleinen Anfrage vom Stadtrat in Erfahrung bringen wollen, wie die Stadt dafür sorgen will, dass die Sicherheit für die Kinder ­gewährleistet ist und die Bauarbeiten trotzdem rasch vorankommen. Der Stadtrat hat Pestalozzis Kleine Anfrage inzwischen beantwortet.

«Die Sicherheit der Schulkinder hat oberste Priorität»,

macht er in seiner Antwort klar. Die Planung ist aber noch nicht so weit, dass alles geklärt wäre.

Die Stadtpolizei ist schon in der Planung mit dabei

Die Hochbauabteilung der Stadt beauftrage aber den Generalplaner, für beide Bauetappen jeweils einen Baustelleninstallationsplan zu erstellen, den das Bauamt der Stadt anschauen und bewilligen müsse. In diesem Zusammenhang sollen auch die Verkehrskonzepte aufgezeigt werden, deren Erarbeitung ein Fachspezialist der Stadtpolizei begleite. Dieser überprüfe auch die Massnahmen, mit denen die Planer die Verkehrssicherheit während der Bauzeit garantieren wollen.

Insbesondere sollen Fusswege klar signalisiert und entlang der Baustellen geschützt sein, für alle Verkehrsteilnehmenden soll gute Sicht herrschen, Strassenübergänge sollen sicher sein und Mehrverkehr durch Eltern-Taxis soll verhindert werden.

Weiter werde die Verkehrsinstruktorin der Stadtpolizei Dietikon «in engem persönlichem Kontakt mit den betroffenen Kindergärten, Schulen und Krippen sein». So könne rasch reagiert werden, wenn trotz aller Planung eine Gefahr festgestellt werde. In einem solchen Fall könnte die Verkehrsinstruktorin der Stadtpolizei «die nötigen Sofortmassnahmen anordnen».

So oder so sollen alle Beteiligten während der Bauzeit «laufend informiert und instruiert werden», heisst es in der Antwort des Stadtrats auf Muriel Pestalozzis Kleine Anfrage weiter. «Damit alle Beteiligten über den Bauablauf Bescheid wissen, wird die Hochbauabteilung zusammen mit der Schule und der Kommunikationsbeauftragten rechtzeitig informieren.»

Um die Baufelder werden Wände erstellt

Die Schulwege sollen übrigens grundsätzlich unverändert bleiben, ist der Stadtratsantwort weiter zu entnehmen. Einzig die bestehenden Zugänge direkt zum Schulareal müssen je nach Bauetappe verschoben werden – diesbezüglich werden sich die Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und Anwohnenden also umgewöhnen müssen. In der unmittelbaren Umgebung der Baustelle wird man zudem Acht geben müssen, weil verschiedene Baufahrzeuge zu- und wegfahren. Aber nicht dort, wo die Kinder das Schulareal betreten: «Die Zugänge zur Schulanlage werden für Schüler und Lehrerschaft getrennt von den Zugängen des Baustellenverkehrs geführt.» Wie üblich sind zudem um die Baufelder Wände geplant.