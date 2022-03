Dietikon Schreiber und Schneider: Das Kolumnenpaar fühlte sich wohl in der Dietiker Bibliothek Sybil Schreiber und ihr Mann Steven traten im Rahmen des ersten Schweizer Biblioweekends im Bezirkshauptort auf. Für Lacher war gesorgt.

Steven Schneider und Sybil Schreiber in der Dietiker Bibliothek. Selina Brodmann

Seit 2002 schreiben Sybil Schreiber und Steven Schneider als Paar Kolumnen für die «Coopzeitung». Und nun sind sie sozusagen «endlich erwachsen» – so lautete das Motto ihrer Matinee, mit der sie am Sonntagmorgen in der Dietiker Bi­bliothek zu Gast waren. Eine spitze Zunge zog sich durch das ganze Programm und unterhielt das Publikum bestens.

Anlass für die Einladung des Kolumnen-Paars war das erste Schweizer Biblioweekend, in dessen Rahmen mehrere Limmattaler Bibliotheken verschiedene Programmpunkte boten. Die Lesung von Schreiber und Schneider war einer davon. Das Motto des ersten Schweizer Biblioweekends lautete «Nach den Sternen greifen».

Indem sie ihr Beziehungsleben mit einer guten Prise Ironie thematisieren, treffen Schreiber und Schneider schon seit langer Zeit einen Nerv. Denn mit Humor hält man den andern und sich selbst am besten aus.

Das Paar biete Ausschnitte des Alltags auf erfrischende Art dar, fasste Zuhörerin Rita Neuburger aus Lieli zusammen. Aufmerksam lauschte das Publikum den beiden, und immer wieder war herzhaftes Lachen zu hören.

Das Kolumnen-Paar inte­grierte das Publikum mit Fragen und Bemerkungen gekonnt in sein Programm und sorgte damit für eine angenehm lockere Atmosphäre. Sehr unterhaltsam und natürlich erzählten sie aus ihrem Leben, lobte Rita Meier aus Widen, die früher auch für die Bibliothek Dietikon gearbeitet hatte. Sie lese regelmässig die Kolumnen der beiden. Umso mehr freute sie sich, die beiden live zu sehen.

Die Kolumnen von Schreiber und Schneider, auch viele ältere Exemplare, waren freilich auch Teil des Programms beim Auftritt in Dietikon. So wurden sie jeweils als Einstieg in das eine oder andere Thema genutzt.

Die beiden sind inzwischen auch auf Spotify zu hören

Schreiber und Schneider bieten inzwischen längst nicht mehr nur Kolumnen auf Papier. So ­erzählten sie beispielsweise auch begeistert von ihrem ­Podcast «Mein Leben als Paar», den sie seit kurzem in ihrem Repertoire haben.

Zu erreichen ist dieser ins­besondere über ihre Website www.schreiber-schneider.ch und die App Spotify.

Nach ihrem Auftritt begaben sich Schreiber und Schneider unter das Publikum, gaben Autogramme und verkauften Bücher. Manche Bücher haben sie zusammen geschrieben, andere alleine. Sybil Schreiber feierte insbesondere mit ihrem Buch «Sophie hat die Gruppe verlassen» einigen Erfolg. Steven Schneider kann dafür das Buch «Wir Superhelden. Kleiner Kursus für Kerle zu Liebe und Leben» vorweisen. Nach dem Bücherverkauf in der Bibliothek Dietikon gab es einen Umtrunk.

Schreiber und Schneider waren vor rund zehn Jahren schon mal für einen Auftritt in Dietikon, wie Schneider erzählte. Die Bibliothek hier sei sehr schön und alles sei gut organisiert, sagte Schneider am Sonntag nach dem Auftritt gegenüber der ­«Limmattaler Zeitung».