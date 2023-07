Dietikon Schon wieder Flammen bei Pestalozzi! BMW brennt in der Silbern komplett aus Am Freitagnachmittag ist ein BMW in der Dietiker Silbern ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde um 15.43 Uhr alarmiert und löschte den Brand schnell.

21 Bilder 21 Bilder Der BMW brannte lichterloh. Bild: zvg

Nicht schon wieder!, dürfte sich Matthias Pestalozzi gedacht haben, als er den Rauch sah. Schliesslich gab es bei der Firma Pestalozzi schon 2020 einen grossen Brand. Aber diesmal war es zum Glück nur ein Auto, das am Freitagnachmittag in der Dietiker Silbern gebrannt hat - auf einem Parkplatz der Firma Pestalozzi, gleich vis-à-vis vom grossen Coop-Megastore. Die Limmattaler Zeitung war vor Ort.

«Wir wurden um 15.43 Uhr alarmiert», sagt Florian Hunsperger, Einsatzleiter der Feuerwehr Dietikon. Was war passiert? «Ein Auto hat gebrannt und wir haben es gelöscht», so Hunsperger. Wie weitere Personen vor Ort aussagen, merkte der BMW-Fahrer, dass etwas nicht stimmt – wahrscheinlich verlor er Öl. Der Fahrer parkierte den BMW deshalb schnell bei der Firma Pestalozzi und schon stand der Wagen in Flammen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Dann kam die Feuerwehr Dietikon und löschte den Brand in der sommerlichen Gluthitze gleich neben dem Feierabendverkehr auf der Silbernstrasse.

Videos zeigen das Ausmass des Brands:

Video: ZüriToday / 20 Minuten / Jonathan Schoeffel / Michael Lerch

Falls der BMW-Fahrer einen neuen BMW braucht, hat er gewissermassen am richtigen Ort parkiert, merkte ein weiterer Augenzeuge vor Ort an. Denn auf der anderen Strassenseite der Silbernstrasse befindet sich die Binelli Automobile AG, die BMWs verkauft.

Auch die Kantonspolizei Zürich war vor Ort. Verletzt wurde offenbar niemand. Eine Ambulanz war keine zu sehen.