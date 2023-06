Dietikon Schluss mit der Männerrunde: Nun sitzen auch Frauen im Verwaltungsrat der Limeco Die Delegierten der acht Trägergemeinden haben zwei Frauen mit ETH-Vergangenheit in den Limeco-Verwaltungsrat gewählt. Zudem haben sie Wilfried Werffeli nach über 20 Jahren verabschiedet.

Zur Limeco in Dietikon gehört unter anderem die Power-to-Gas-Anlage, die vereinfacht gesagt aus Strom und Klärgas Gas für das normale Gasnetz herstellt. Bild: Alex Spichale

Mit Dominique Bächler und Mevina Feuerstein sitzen jetzt auch Frauen im Verwaltungsrat der interkommunalen Anstalt Limeco, die in Dietikon die Kehrichtverwertungsanlage, die Abwasserreinigungsanlage und eine Power-to-Gas-Anlage betreibt. Bisher war der Verwaltungsrat eine Männerrunde.

Neben Bächler und Feuerstein hat das sogenannte Limeco-Kontrollorgan auch Adriano Tramèr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Im Kontrollorgan sind Exekutivmitglieder der acht Trägergemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf sowie Ober- und Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil ver­treten. Die Verwaltungsratswahl ist also relativ breit abgestützt.

Zwei Frauen aus Zürich und ein Mann aus dem Bezirk Winterthur

Die drei Neuen bringen einiges an Know-how mit. Angefangen bei Dominique Bächler: Sie hat laut einer Mitteilung der Limeco einen Geophysik-Doktortitel der ETH und absolvierte Weiterbildungen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement.

Mevina Feuerstein war ebenfalls an der ETH, sie hat dort Maschinenbau studiert und einen Master in Energy Science and Technology abgeschlossen. Sie hat schon für die Stadtzürcher EWZ gearbeitet und Weiterbildungen in Nachhaltigem Bauen absolviert. Sowohl Feuerstein als auch Bächler wohnen in Zürich.

Adriano Tamèr wohnt in Pfungen im Bezirk Winterthur. Er hat an der ETH Maschinenbau-Ingenieur sowie Management, Technology and Economics studiert. Er hat unter anderem schon für die EKZ, die ABB und die Axpo gearbeitet.

In der Zusammensetzung des neuen Verwaltungsrats habe das Kontrollorgan politische Kriterien berücksichtigt, teilt das Limeco-Kontrollorgan mit. Zudem sei es «für die strategische Weiterentwicklung» der Limeco «in ihrem komplexen Umfeld» ebenso wichtig gewesen, «das Gremium mit weiteren Fachkompetenzen zu ergänzen».

Limeco-Verwaltungsratspräsident Stefano Kunz. Bild: Severin Bigler

Als Präsident des Verwaltungsrats amtet weiter der Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats sind der Dietiker Stadtrat Anton Kiwic (SP), der ehemalige Weininger FDP-Gemeinderat Hans-Peter Stöckl und der Unterengstringer Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP). Diese bisherigen Mitglieder hatte das Limeco-Kontrollorgan bereits vor einigen Monaten wiedergewählt.

Wilfried Werffeli für über 20 Jahre Arbeit verdankt

Der Dietiker SP-Stadtrat Anton Kiwic sitzt ebenfalls im Verwaltungsrat der Limeco. Bild: Severin Bigler

Bei dieser Gelegenheit nicht mehr gewählt wurde der ehemalige Weininger SVP-Gemeinderat Wilfried Werffeli. Ebenso hat Hans-Kaspar Scherrer, seines Zeichens CEO der Eniwa, ein Regionalwerk und Energiedienstleistungsunternehmen aus Buchs bei Aarau, den Verwaltungsrat verlassen. Ihnen beiden dankt das Limeco-Kontrollorgan in seiner Mitteilung «für ihr grosses Engagement» – insbesondere Werffeli, der über 20 Jahre im Verwaltungsrat sass.

An der Macht sitzt bei der Limeco zuoberst das Volk der acht Trägergemeinden. Darunter folgt dann das Kontrollorgan mit den Delegierten der Gemeindeexekutiven. Der Verwaltungsrat ist die Nummer 3 in der Limeco-Hierarchie. Unter ihm steht die Geschäftsleitung mit Geschäftsführer Patrik Feusi.