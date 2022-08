Dietikon SBB wechseln ab 22. August Weichenbauteile aus – in der Nacht Vom 22. August bis zum 15. September führen die SBB in Dietikon Nachtarbeiten durch.

Die Nachtarbeiten der SBB starten am 22. August. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich unterwegs sind», kommt es in Dietikon zu Gleisunterhaltsarbeiten in der Nacht, wie die SBB mitteilen. Konkret geht es darum, Weichenbauteile auszuwechseln.

Die erwähnten Nachtarbeiten finden in vier Etappen statt, und zwar vom 22. bis zum 27. August, vom 28. August bis zum 2. September, vom 4. September bis zum 9. September und vom 11. September bis zum 15. September. In den genannten Zeiträumen wird jeweils von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gearbeitet. Hinsichtlich des Zeitplans kann es aber noch zu kurzfristigen Änderungen kommen. «Die angegebenen Nächte verstehen sich inklusive Reservenächten», halten die SBB in ihrer Mitteilung fest.

«Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten», heisst es in einem Anwohnerschreiben, das die SBB kürzlich unter anderem im Limmatfeld-Quartier verteilt haben. Die Züge werden trotz der Bauarbeiten fahrplanmässig verkehren, heisst es weiter.