Dietikon SBB-Regionalterminal: Die Stadt befürchtet kaum zusätzlichen Lärm und Verkehr Für Dietikon ist besonders wichtig, dass der Lastwagenverkehr nach dem Ausbau der Ortsgüteranlage nicht mehr durch die Stadt führen soll. Spreitenbach will darauf schauen, dass die angepasste Erschliessung nicht zu mehr Verkehr auf der Industriestrasse führen wird.

Die Ortsgüteranlage liegt zwischen dem Entwicklungsgebiet Niderfeld und dem Rangierbahnhof Limmattal. Florian Schmitz

Bis Mai 2026 wollen die SBB die Ortsgüteranlage in Dietikon für 50,7 Millionen Franken zu einem Regionalterminal ausbauen. Dabei soll die Kapazität der Anlage, die am Rande des Rangierbahnhofs Limmattal an das Gebiet Niderfeld anschliesst, von 30'000 auf 60'000 Container pro Jahr verdoppelt werden. Seit dieser Woche liegt das Projekt im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens öffentlich auf.

Aus Dietikon und dem nahen Spreitenbach heisst es, dass die Verhinderung des nationalen Gateways Limmattal vor acht Jahren bis heute entscheidend sei und das nun geplante Regionalterminal im Vergleich weniger Einfluss auf die Umgebung habe. Die Stadt habe sich mit dem vorliegenden Projekt abgefunden und werde sich wohl nicht dagegen wehren, sagt der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy. Er erwarte nicht, dass der Ausbau der Ortsgüteranlage die Lärmbelastung bedeutend erhöhen werde. So könne der geplante Portalkran etwa recht leise betrieben werden. Gemäss Rückmeldungen aus dem nahen Siedlungsgebiet seien heute vor allem die Kühlaggregate rumstehender Container störend laut.

Ausbauplanung eng mit der Bebauung des Niderfelds koordiniert

Die Planung des neuen Quartiers im Niderfeld werde eng mit den SBB koordiniert, so Lüthy. Die Gebäude sollen etwa so ausgerichtet werden, dass möglichst wenig Lärm ins künftige Wohngebiet dringt. Wichtig sei, dass die Erschliessung der ausgebauten Ortsgüteranlage künftig von der anderen Seite über die Mutschellenstrasse erfolgen wird. Sie wird gleichzeitig mit dem Bau des Strassennetzes im Niderfeld und damit erst einige Jahre nach dem für Mai 2026 terminierten Ausbau der Anlage erfolgen. «Die Übergangsphase ist nicht optimal, aber aus Sicht der Stadt tragbar, weil sie zeitlich begrenzt ist», sagt Lüthy.

Der Stadtplaner weist genauso wie der Spreitenbacher Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) darauf hin, dass der vom geplanten Regionalterminal verursachte Lastwagenmehrverkehr nur einen sehr kleinen Anteil am Gesamtverkehr vor Ort ausmache und deshalb kaum zu zusätzlichen Belastungen führen werde.

Ausserdem sei das Siedlungsgebiet in Spreitenbach voraussichtlich nicht vom zusätzlichen Verkehr betroffen, so Mötteli. Für ihn ist klar, dass möglichst viele Lastwagen gleich über die Mutschellenstrasse zur Autobahn fahren sollen und möglichst wenige über die Industriestrasse nach Spreitenbach fahren. Das Regionalterminal in Dietikon sei weit genug vom Spreitenbacher Wohngebiet entfernt, um den Lärm grösstenteils fernzuhalten, sagt er. Diesbezüglich bleibe der Rangierbahnhof Limmattal, der sich über Spreitenbacher und Dietiker Boden erstreckt, allerdings eine grosse Belastung für die Gemeinde.