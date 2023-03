Dietikon Sammelaktion geglückt: Hilfsgüter in der Türkei angekommen Zwei Jumbojets und vier Lastwagen mit gesammelten Hilfsgütern erreichten die Erdbebenregion in der Türkei. Mehrmet Göktas zieht Bilanz nach der Sammelaktion in Dietikon.

Abflugbereit: Die in Dietikon verpackten Hilfsgüter wurden mit Cargo-Jets in die Erdbebenregion geflogen. zvg

Es sind gut drei Wochen vergangen, seit sich um Mehmet Göktas in einer Dietiker Lagerhalle Hunderte Kartonkisten mit Hilfsgütern stapelten. Die Schachteln mit der gespendeten Nothilfe haben nun ihr Ziel im Erdbebengebiet in der türkischen Provinz Hatay erreicht. «Ich habe immer wieder Fotos und Videos der Menschen erhalten, die unsere Waren in der Türkei entgegengenommen haben», sagt Göktas. Er ist Präsident des Türkisch-Schweizerischen Reisebüroverbands, wohnt in Zürich und hat die Hilfsaktion mitorganisiert.

Bereits drei Tage nach Sammelbeginn sei das erste beladene Cargo-Flugzeug der Turkish Airlines mit Nothilfe wie Babynahrung, Pampers, warmer Kleidung, Schlafsäcken und Zelten in der Türkei gelandet. Am nächsten Tag sei ein weiteres losgeflogen. «Shampoos und andere flüssige Artikel, die wir nicht mit Flugzeug schicken konnten, haben wir in vier Lastwagen verladen. Diese fuhren auf dem Landweg ins Erdbebengebiet», sagt er. Mittlerweile seien alle gespendeten Waren von der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad weiterverteilt worden.

Damit sei ein neues Kapitel in der Geschichte der Hilfsaktion für die Erdbebenopfer angebrochen. «Nun sammeln wir Geld für Container. In diesen sollen die obdachlos gewordenen Menschen wohnen, bis neue Häuser gebaut werden können», sagt Göktas. Die in der Türkei stehenden Container werden dort mit Heizung, Strom und fliessend Wasser ausgestattet. Eine solche improvisierte Containerwohnung kostet 4900 Franken.

Exil-Türken geben ihre Wohnung weiter

Mehrmet Göktas organisierte die Sammelaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Severin Bigler

Göktas ist auch persönlich vom Erdbeben betroffen. Einige seiner Cousins sind infolge des Erdbebens gestorben. Er stellt nun seine Wohnung, die etwas ausserhalb der grösstenteils zerstörten Stadt Antakya liegt, für überlebende Erdbebenopfer zur Verfügung.

«Die Dreizimmerwohnung wird derzeit von vier Familien bewohnt», sagt er. Auch andere Exil-Türken stellten ihre Zweitwohnungen in der alten Heimat zur Verfügung. Es sei schön zu wissen, dass wenigstens ein paar Menschen nicht im Zelt schlafen müssen, sagt Göktas. Denn auf den ersten Blick sei seine Heimatstadt Antakya, das antike Antiochia, zu einer Geisterstadt geworden, in der die verbliebenen Leute in Zelten übernachten. Die zerstörte Stadt hatte vor dem Erdbeben 1,5 Millionen Einwohner.

Zur Obdachlosigkeit komme noch hinzu, dass es in manchen Gebieten ziemlich kalt sei. «In manchen vom Erdbeben betroffenen Gebieten liegt noch Schnee», sagt Göktas. Dort seien sowohl die gespendeten Zelte als auch die Mammut-Schlafsäcke und die warmen Kleider bitternötig.

Zusätzlich zu den zwei Flugzeugen fuhren auch einige Lastwagen mit Hilfsgütern von Dietikon in die Türkei. zvg

Auch türkische Unternehmen spenden

Göktas sammelt momentan aber keine weiteren Sachspenden mehr. «Die Türkei hat selbst Kleiderfirmen, die ihre Kleidung spenden», sagt er. So sei es nicht nachhaltig, weiterhin gebrauchte Kleider ins Katastrophengebiet zu schicken. Die Halle in Dietikon habe er bereits seinem Kollegen zurückgegeben.

«Wir wollten nur gute Sachen in die Türkei senden. Die Leute leiden schon genug, da wären kaputte Kleider keine Hilfe gewesen», sagt Göktas. Um das zu vermeiden, hätten die Helferinnen und Helfer einige Tage freigenommen und die gespendeten Güter aussortiert, neu verpackt und verladen. «Ich war überwältigt von der Hilfsbereitschaft der rund hundert Helfer verschiedener Nationen» sagt er.

Göktas wird am kommenden Wochenende voraussichtlich selbst in die Türkei fliegen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Als Tourismusexperte weiss er auch um den historischen Wert der zerstörten Städte. «Beispielsweise das zerstörte Antakya war eine Gourmetstadt und hatte viele geschichtsträchtige Gebäude. Diese sind nun mehrheitlich zerstört», sagt er.

Andere Regionen wie der touristische Süden mit den beliebten Städten Antalya und Istanbul sind weit vom Epizentrum des Bebens entfernt und deshalb nicht betroffen. «In unserem Reisebüro erhalten wir immer noch viele Reservationen für diese Städte, wenn auch leicht weniger als früher», sagt Göktas. Doch bis die Touristen wieder in die Stadt Antakya reisen können, werde es wohl noch mindestens drei Jahre dauern.