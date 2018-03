In einer Betonmauer beim Zürcher Escher-Wyss-Platz endete kürzlich ein Wettrennen zweier Berufsschüler. Auch in der Stadt Dietikon beschäftigt das Thema. Besonders die Anwohner des Zentrums fühlen sich belästigt durch Rasereien oder das laute Aufheulen von Motoren. Bevorzugt in den Abend- und Nachtstunden protzten die fehlbaren Fahrzeuglenker, heisst es in einem Postulat an den Stadtrat. Und weiter: «Das sind keine Kavaliersdelikte, sondern sie führen nebst Ruhestörung auch zur akuten Gefährdung im Strassenverkehr.»

Die geplagten Dietiker Anwohner hatten sich an den SVP-Gemeinderat Anton Felber gewendet. Er trug das Anliegen in den Gemeinderat und vermochte breit zu mobilisieren. Total 18 Politikerinnen und Politiker aus den Parteien SVP, SP, Grüne, EVP, CVP und DP unterzeichneten sein Postulat. Darin wurde der Stadtrat aufgefordert, die Raserei im Stadtzentrum zu einem Schwerpunktthema zu machen und wie andere Gemeinden und Städte rigoros dagegen vorzugehen.

Kooperation mit Kantonspolizei

«Die Problematik ist dem Stadtrat bereits wohlbekannt», heisst es nun in der vorliegenden Antwort. Man führe regelmässige Kontrollen durch und arbeite eng mit der Kantonspolizei zusammen – in Zukunft werde man die Kooperation fortsetzen oder sogar verstärken. Als konkretes Beispiel ist eine verkehrstechnische Kontrolle erwähnt, die im Sommer vergangenen Jahres durchgeführt wurde. Dabei hatte die Dietiker Stadtpolizei zusammen mit der Kantonspolizei Zürich während dreier Stunden insgesamt 21 Fahrzeugen kontrolliert. Fünf Autos seien mit unerlaubten Abänderungen getunt gewesen – drei Lenker wurden daraufhin beim Statthalteramt angezeigt.