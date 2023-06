Dietikon Rücksichtslose Busfahrer – was hat es mit den Vorwürfen auf sich? Wie der «Limmattaler Zeitung» zugetragen wurde, sollen Busfahrer in Dietikon immer wieder so plötzlich bremsen, dass Fahrgäste hinfallen. Die zuständigen Verkehrsbetriebe Zürich äussern sich zur Kritik.

Am Dietiker Busbahnhof verkehren insgesamt sieben verschiedene Buslinien. Archivbild: Severin Bigler

Busfahrer, die teilweise so ruckartig bremsen, dass Fahrgäste das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Wie der «Limmattaler Zeitung» aus der Leserschaft zugetragen wurde, sollen diese Szenarien in Dietikon Realität und deswegen schon mehrere Beschwerden eingereicht worden sein. Was ist an den Vorwürfen dran?

Auf Dietiker Boden verkehren verschiedene Buslinien. Betrieben werden diese Busse von der Limmatbus AG, die wiederum ein Tochterunternehmen der Aargau Verkehr AG ist, teilweise aber auch im Auftrag der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) operiert. Im Bereich Dietikon/Limmattal der Limmatbus AG verkehren insgesamt zehn Buslinien zwischen Zürich und Killwangen.

Chauffeure werden im Umgang mit Fahrgästen geschult

«Wir stellen bei den Buslinien in Dietikon keine Häufung von Fahrgastreklamationen fest», sagt Leo Herrmann, Mediensprecher der für den Kundendienst der Limmatbus AG zuständigen VBZ, auf Anfrage zu den Vorwürfen. «Die Linienbus-Chauffeurinnen und -Chauffeure der transportbeauftragten Limmatbus AG werden zusätzlich zur ihrer bereits bestehenden Fahrerausbildung während dreier Wochen für den Einsatz auf dem Liniennetz im Limmattal vorbereitet.»

Die Fahrerinnen und Fahrer erhielten dabei eine «ausführliche Einführung ins Streckennetz und dessen Besonderheiten, zu den Fahrzeugen und den betrieblichen Abläufen», wie Herrmann weiter sagt. Zudem werde ihnen der professionelle Umgang mit Fahrgästen nähergebracht. Laut der VBZ besteht in Dietikon also kein Problem mit rücksichtslosen Busfahrern.

Übrigens gibt es auch spezifische Anforderungen, was die Deutschkenntnisse von Busfahrerinnen und Busfahrern anbelangt: Bei der Limmatbus AG sind für diese laut Herrmann Deutschkenntnisse auf Niveau B1 Voraussetzung.