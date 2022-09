Dietikon ROKJ Limmattal sammelte rund 30'000 Franken für finanziell benachteiligte Kinder Während des Simultanschachturniers, das am 31. August in der Markthalle Dietikon stattfand, kamen einige Spenden zusammen. Die Vereinsmitglieder von ROKJ sind zufrieden mit dem Erlös.

Peter Pfiffner, Mitglied im Rotary-Club Zürich-Limmattal, spielte in der Markthalle Dietikon simultan Schach gegen 26 Personen. zvg

Der Verein ROKJ Limmattal/Knonaueramt engagiert sich seit 2016 für sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Beim kürzlich durchgeführten Benefizschachturnier in der Markthalle Dietikon hat der Verein Spendengelder in der Höhe von 30'705 Franken gesammelt. «Das Turnier war ein voller Erfolg», schreibt Vereinspräsident Heinz Beiner in einer Mitteilung. Mehrere Firmen und private Sponsoren hätten den Anlass am 31. August unterstützt. ROKJ, das heisst Rotary für Kinder und Jugendliche, unterstützt mit dem Erlös des Turniers benachteiligte Familien, um die Hobbys der Kinder zu finanzieren.

«Die Kinder sollen ihrer Leidenschaft nachgehen können. Und das unabhängig vom Kontostand der Eltern», sagte Peter Pfiffner, Präsident des Schachvereins Wollishofen und selbst Mitglied im Rotary-Club Zürich-Limmattal, im Vorfeld zur «Limmattaler Zeitung». Er agierte am Simultanschachturnier als sogenannter Simultangeber und spielte gleichzeitig gegen viele Kontrahenten.

Der Anlass stand unter dem Patronat der Stadt

Eröffnet wurde das Turnier von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), Beiner und Pfiffner. Allesamt bedankten sie sich für die grosse Beteiligung und das Interesse an der finanziellen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Danach war Pfiffner gefordert und spielte gleich gegen 26 weitere Spielerinnen und Spieler. Es handelte sich überwiegend um Kinder und Jugendliche aus dem Verein «Die Schulschachprofis».

Nach drei Stunden und 22 Minuten war das Simultanschachturnier beendet. Der erfahrene Spieler Pfiffner, der schon gegen den amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen und Grossmeister Viktor Kortschnoi gespielt hat, gewann 19 Partien. Dreimal spielte er Remis, vier Partien gingen verloren. Das Ergebnis war jedoch Nebensache. Beiner schreibt: «Die Freude am Spiel, der Spass und der gute Zweck standen klar im Vordergrund.»

Der Verein ROKJ Limmattal/Knonaueramt, der von den drei Rotary Clubs Zürich-Limmattal, Zürich-Dietikon und Zürich-Knonaueramt gegründet wurde, hat das Simultanschachturnier dieses Jahr zum dritten Mal organisiert. Seit seiner Gründung 2016 hat der Verein insgesamt über 600 Unterstützungsgesuche von Familien im Gesamtbetrag von 270’000 Franken erfüllt.