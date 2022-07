Dietikon Referendumskomitee sammelt 350 Unterschriften gegen Bauprojekt der Swiss Life an der Lägernstrasse Ernst Joss (AL) hat sein Wort gehalten. Zusammen mit einem Teil des Referendumskomitees leistet er Widerstand gegen das Swiss-Life-Projekt.

Die Referendumsbögen sind übergeben, jetzt stehen die Vorbereitungen für den Abstimmungskampf an. Im Bild von links nach rechts: Arno Graf, Bernhard Schmidt, Ernst Joss, Manuela Schiller und Max Bodenmann. wue

Der Widerstand gegen den Gestaltungsplan für ein Verdichtungsprojekt an der Lägernstrasse nahm am Freitagmorgen Form an: Das von der AL unterstützte Referendumskomitee überreichte die Referendumsbögen dem stellvertretenden Dietiker Stadtschreiber Arno Graf. 350 Unterschriften konnten Ernst Joss (AL), Max Bodenmann (Gamfa), Bernhard Schmidt (parteilos) und Manuela Schiller (AL) in den vergangenen rund acht Wochen sammeln. 250 gültige sind notwendig für ein Zustandekommen.

Nun hat der Stadtrat drei Monate Zeit, um die Unterschriften auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Anschliessend wird das Volk an der Urne über das Referendum abstimmen können. Joss rechnet mit einer Volksabstimmung im Herbst.

Abstimmen soll die Bevölkerung über den Gestaltungsplan. in dessen Rahmen anstelle der heute bestehenden Überbauung zwischen der Badenerstrasse und dem Schulhaus Steinmürli acht neue Wohnbauten erstellt werden sollen. Dank des Gestaltungsplans darf die Swiss Life dichter bauen. Verpflichtet, günstige Wohnungen zu bauen, ist sie aber nicht. Das möchte Joss ändern – und das ergriffene Referendum ist erst der Anfang.

Die geplante Neubausiedlung soll entlang der Lägernstrasse zwischen der Badenerstrasse und dem Schulhaus Steinmürli entstehen. David Egger

Das Projekt der Swiss Life ist für ihn nur exemplarisch für ein grösseres Problem, das es zu bekämpfen gibt: «Es ist eines der ersten grösseren Projekte. Unternehmen wir jetzt nichts, wäre unsere Opposition bei späteren Gestaltungsplänen nicht mehr glaubwürdig.» Schiller fügt an:

«Wir werden von jetzt an alle privaten Gestaltungspläne prüfen.»

Zeit für das Sammeln der Unterschriften hätte das Komitee noch bis zum 11. Juli gehabt. Diese brauchten sie aber nicht, denn geschätzte 85 Prozent aller Angefragten hätten sofort unterschrieben. Aus eigener Erfahrung, wie Manuela Schiller sagt. «Die hohe Bereitschaft zu unterschreiben zeigt, dass die Problematik vorhanden ist», fügt Joss an.

Einen Grossteil der Unterschriften haben sie selbst gesammelt und dabei unzählige Gespräche geführt. Vor allem ältere Personen hätten praktisch alle unterschrieben. Mit der Begründung: «Bei uns auch.» Denn: «Jeden Monat verschwinden günstige Wohnungen», sagt Schiller und fügt an:

«Nicht überall müssen preisgünstige Wohnungen entstehen, aber, dass sie nirgends entstehen, ist ein No-Go.»

Bodenmann sagt: «Auch viele Personen aus der Mittelschicht haben aus Solidarität unterschrieben.» Erfreut hat das Referendumskomitee vor allem, dass auch Politikerinnen und Politiker aus bürgerlichen Kreisen unterschrieben hätten.

Auf der Strasse hätten die wenigen Personen, die nicht unterschreiben wollten, oftmals mit ihrem Alter argumentiert und gesagt, dass sie das Anliegen sowieso nicht verstehen würden. Auch wurde gesagt, man unterschreibe generell nichts, so Joss.

Für das Referendumskomitee heisst die Wartefrist keinesfalls Ausruhen, denn sie haben einiges vor. Joss sagt:

«Wir müssen den Abstimmungskampf vorbereiten.»